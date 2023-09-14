Лидер «Фулхэма» Пальинья продлил контракт с клубом

28-летний хавбекпродлил контракт с «дачниками» до 2028 года.

«Я счастлив. За эти несколько недель со мной произошло много событий. Люди многое слышали о моём будущем, но я сосредоточен на игре за "Фулхэм".

Я всегда полностью был предан этому клубу. Испытываю безмерное уважение к клубу, к болельщикам. С первого дня они очень поддерживали меня», — цитирует слова Пальиньи официальный сайт «Фулхэма».

Напомним, что португальский полузащитник был близок к переходу в «Баварию» летом, но немецкий клуб немного не успел по времени до закрытия трансферного окна.

В сезоне 22/23 Пальинья сыграл за «Фулхэм» 36 матчей, забил 4 гола.

Ранее другой полузащитник Харрисон Рид также подписал контракт с «Фулхэмом» до лета 2027 года с опцией продления ещё на один сезон.