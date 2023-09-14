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    Месси и Неймар — в символической сборной первых туров отбора ЧМ-2026 в Южной Америке

    Футбол ЧМ-2026 Сборная Бразилии Сборная Аргентины
    Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) опубликовала символическую сборную первых двух туров отборочного турнира к чемпионату мира-2026 в Южной Америке.

    Лионель Месси
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    Лионель Месси

    В 11 лучших игроков по версии организации вошли Камило Варгас (Колумбия), Николас Тальяфико (Аргентина), Феликс Торрес (Эквадор), Кристиан Ромеро (Аргентина), Александр Гонсалес (Венесуэла), Никола Де Ла Крус (Уругвай), Матиас Вильясанти (Парагвай), Анхель Ди Мария (Аргентина), Родригу (Бразилия), Неймар (Бразилия) и Лионель Месси (Аргентина).

    После двух туров в турнирной таблице отбора ЧМ-2026 в Южной Америке лидирует сборная Бразилии с 6 очками, опережая Аргентину лишь по разнице голов.

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