Все результаты матчей Кубка России

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    Сегодня, 13 сентября, прошли очередные игры 1/64 Пути регионов Фонбет Кубка России. По его итогам турнир покинули барнаульское «Динамо», белгородский «Салют», ульяновская «Волга» и московский «Велес».

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    Кубок России

    Все результаты матчей 1/64 финала Пути регионов Кубка России (13 сентября):

    «Динамо» (Владивосток) — «Динамо» (Барнаул) — 0:0 (4:2 по пенальти);

    «Динамо» (Вологда) — «Текстильщик» (Иваново) — 1:2;

    «Биолог-Новокубанск» (Прогресс) — «Динамо» (Владивосток) — 0:0 (5:3 по пенальти);

    «Химик» (Дзержинск) — «Рязань» — 1:1 (5:6 по пенальти);

    «Форте» (Таганрог) — «Салют» (Белгород) — 1:1 (4:3 по пенальти);

    «Дружба» (Майкоп) — «СКА» (Ростов-на-Дону) — 1:1 (3:4 по пенальти);

    «Ротор» (Волгоград) — «Легион» (Махачкала) — 3:0;

    «Волга» (Ульяновск) — «Уфа» — 0:0 (0:2 по пенальти);

    «Динамо» (Брянск) — «Калуга» — 0:0 (5:4 по пенальти);

    «Луки-Энергия» (Владивосток) — «Динамо» (Санкт-Петербург) — 0:0 (5:4 по пенальти);

    «Сатурн» (Раменское) — «Химик-Август» (Вурнары) — 0:0 (3:1 по пенальти);

    «Велес» (Москва) — «Знамя Труда» (Орехово-Зуево) — 1:1 (1:4 по пенальти);

    Жирным выделены команды, которые пробились в 1/32 финала Кубка России Пути регионов.

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