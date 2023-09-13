Румыния — Косово: счет матча 2:0, обзор голов

В матче шестого тура квалификации Евро-2024 сборная Румынии в родных стенах переиграла команду Косово со счетом 2:0.

Голами в поединке отметились Николае Станчу, который до этого также не смог реализовать пенальти, и Валентин Михэилэ.

Отметим, что игра прерывалась на некоторое время из-за политических баннеров на трибунах.

Футбол. Евро-2024. Квалификация. Группа I Румыния — Косово 1:0 Гол: 1:0 Николае Станчу (83') Румыния: Хорациу Молдован, Андрей Рациу, Раду Дрэгушин, Андрей Буркэ (Рэзван Марин, 63'), Никусор Банку, Александру Чикылдэу (Дариус Олару, 77'), Владимир Скречу, Янис Хаджи (Олимпиу Моруцан, 71'), Николае Станчу, Флоринел Коман (Валентин Михэйлэ, 71'), Георге Пушкаш (Денис Алибек, 46') Косово: Ведат Мурики, Милот Рашица (Флорент Хадергьонай, 54'), Бернард Бериша (Альбион Рахмани, 81'), Флорьян Лосаж, Валон Бериша (Флоран Муслия, 54'), Эдон Жегрова (Ибрахим Дресевич, 63'), Леарт Пакярада, Фидан Алити, Амир Ррахмани, Мергим Войвода (Ismajl Beka, 81'), Арьянет Мурич Предупреждения: Андрей Буркэ (9'), Бернард Бериша (14'), Ведат Мурики (23'), Георге Пушкаш (38'), Амир Ррахмани (38'), Ведат Мурики (45 + 2'), Никусор Банку (52'), Мергим Войвода (53'), Флорьян Лосаж (59')

Таким образом, Румыния набрала 12 очков и поднялась на второе место в своей группе. У Косово четыре пункта и пятая строчка.