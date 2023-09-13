Лэмпард может возглавить «Лион»

продолжает искать нового главного тренера после увольнения Лорана Блана.

По информации 90min, французский клуб рассматривает вариант с назначением Фрэнка Лэмпарда.

Английский специалист остается без работы после ухода с поста главного тренера «Челси» после завершения прошедшего сезона.

Ранее сообщалось, что «Лион» почти договорился с Дженнаро Гаттузо.

«Лион» набрал одно очко в четырех турах и занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата Франции.

Напомним, Грэм Поттер, еще один бывший тренер «Челси», отказался от работы в «Лионе».