Лэмпард может возглавить «Лион»

Фрэнк Лэмпард Фото: globallookpress.com
По информации 90min, французский клуб рассматривает вариант с назначением Фрэнка Лэмпарда.
Английский специалист остается без работы после ухода с поста главного тренера «Челси» после завершения прошедшего сезона.
Ранее сообщалось, что «Лион» почти договорился с Дженнаро Гаттузо.
«Лион» набрал одно очко в четырех турах и занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата Франции.
Напомним, Грэм Поттер, еще один бывший тренер «Челси», отказался от работы в «Лионе».