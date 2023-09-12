Непомнящий: Не думаю, что сборной России будет легко в матче с Катаром

Известный тренервысказался о предстоящем товарищеском матче между сборными

«Не думаю, что с Катаром нам будет легко. Для того, чтобы побеждать, нужно иметь постоянную практику. Я имею в виду не только на уровне национальных сборных, но и в клубах, когда играют в еврокубках. А у нас этой практики нет, потому что мы сейчас изолированы. Накал нашего чемпионата несколько отличается от европейского и мирового уровня.

Как тренер, который когда-то работал с национальными сборными, я уверен, что результат национальной сборной всегда важен.

Важно, чтобы игроки понимали: как только они надевают майки национальной сборной, для них главное — одержать победу. Потому что эти матчи всегда для истории, матчи, о которых потом будут говорить и писать.

Специальный прогноз LiveSport.Ru на матч Катар — Россия

Мне бы хотелось, чтобы мы выиграли, конечно. Катар все-таки соперник не из категории А — это даже не лучшая арабская команда в настоящее время. Поэтому играть на победу и только — другого не может быть», — приводит слова Непомнящего Sport24.

Матч Катар — Россия пройдет 12 сентября в Эль-Вакре, начало — в 18:15 мск.