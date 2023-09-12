Баринов изъявил желание попробовать свои силы в европейской команде

Полузащитниквысказался о продолжении карьеру в одном из европейских чемпионатов.

«У меня всё ещё остались мысли о Европе. Мечта становится всё дальше? Почему? Кузяев ― тебе пример. После него можно закрывать тему связи отъезда в Европу и возраста.

Я говорил, что в команду, которая борется за выживание, не пойду, но откуда ты знаешь, что "Гавр" будет бороться за выживание, они же только вышли.

Если мне поступит предложение от европейской команды, которая только вышла в высшую лигу, я пойду», — сказал Баринов Чемпионату.

Напомним, что в прошлом сезоне полузащитник «железнодорожников» мог перейти в один из клубов чемпионата Турции. В нынешнем сезоне Баринов провел 7 матчей за «Локомотив» и забил один гол.