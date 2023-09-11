Щенников не перейдет в «Торпедо»

Московскоене смогло договориться с экс-игроком ЦСКАоб условиях личного контракта и свернуло переговоры.

«Щенникова не будет в "Торпедо" в это трансферное окно. Причина? Переговоры не всегда проходят успешно. Это была инициатива клуба. К самому Георгию и его агенту вопросов нет, мы сами решили выйти из переговоров», — заявил президент «Торпедо» Савин «СЭ».

Георгий Щенников — воспитанник ЦСКА, выступает на позиции левого защитника, в основном составе дебютировал в 2008 году. Летом 2023 году у него истек контракт с «армейцами», и он покинул клуб в качестве свободного агента.

Всего за ЦСКА во всех турнирах сыграл 367 матчей, забил 10 голов. За сборную России провел 10 игр.