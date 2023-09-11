«Сочи» не будет покупать Сулейманова

Тимур Сулейманов Фото: globallookpress.com
По его мнению, атака «Сочи» не нуждается сейчас в усилении, так как хорошо укомплектована.
Ранее появилась информация об интересе сочинского клуба к 23-летнему нападающему.
Тимур Сулейманов является воспитанником «Локомотива», но за главную команду сыграл всего 4 матча. В 2020 году он перешел в «Пари НН», где стал основным игроком.
Всего он там сыграл во всех турнирах 98 матчей, забил 21 гол. За молодежную сборную России Сулейманов провел 9 игр, забил 4 мяча.