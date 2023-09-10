Литва — Сербия: счет матча 1:3, обзор голов

Александр Митрович Фото: globallookpress.com
На хет-трик Александра Митровича хозяева смогли ответить лишь голом престижа Гитиса Паулаускаса.
Футбол. Евро-2024. Квалификация. Группа G
Литва — Сербия 1:3
Голы: 0:1 Александр Митрович (21'), 0:2 Александр Митрович (32'), 0:3 Александр Митрович (43'), 1:3 Гитис Паулаускас (45') Литва: Эдвинас Гертмонас, Юстас Ласицкас, Рокас Лекиатас, Эдвинас Гирдвайнис (Кипрас Кажуколовас, 46'), Маркас Бенета (Пиюс Ширвис, 71'), Овидиус Вербицкас (Арвидас Новиковас, 46'), Гвидас Гинейтис, Выкинтас Сливка, Паулюс Голубицкас (Matijus Remeikis, 46'), Фёдор Черных, Гитис Паулаускас (Элигиюс Янкаускас, 78') Сербия: Александр Митрович (Душан Влахович, 71'), Сергей Милинкович-Савич (Урош Рачич, 88'), Душан Тадич (Лазар Самарджич, 84'), Филип Младенович (Неманья Радоньич, 84'), Иван Илич, Неманья Гудель, Андрия Живкович (Стефан Митрович, 71'), Срджян Бабич, Милош Велькович, Никола Миленкович, Ваня Милинкович-Савич Предупреждения: Фёдор Черных (23'), Гитис Паулаускас (35'), Андрия Живкович (38'), Сергей Милинкович-Савич (84')
Сербия с 10 очками вышла на второе место в группе G. Литва с 2 очками замыкает группу.