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    Хет-трик Митровича принес Сербии победу над Литвой

    Литва — Сербия: счет матча 1:3, обзор голов

    Футбол Календарь Евро-2024 Прогнозы на Евро-2024 Евро-2024 Сборная Литвы Сборная Сербии
    В матче 6-го тура отборочного турнира Евро-2024 сборная Сербии на выезде обыграла Литву со счетом 3:1.

    Александр Митрович
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    Александр Митрович

    На хет-трик Александра Митровича хозяева смогли ответить лишь голом престижа Гитиса Паулаускаса.

    Футбол. Евро-2024. Квалификация. Группа G
    Литва — Сербия 1:3
    Голы: 0:1 Александр Митрович (21'), 0:2 Александр Митрович (32'), 0:3 Александр Митрович (43'), 1:3 Гитис Паулаускас (45') Литва: Эдвинас Гертмонас, Юстас Ласицкас, Рокас Лекиатас, Эдвинас Гирдвайнис (Кипрас Кажуколовас, 46'), Маркас Бенета (Пиюс Ширвис, 71'), Овидиус Вербицкас (Арвидас Новиковас, 46'), Гвидас Гинейтис, Выкинтас Сливка, Паулюс Голубицкас (Matijus Remeikis, 46'), Фёдор Черных, Гитис Паулаускас (Элигиюс Янкаускас, 78') Сербия: Александр Митрович (Душан Влахович, 71'), Сергей Милинкович-Савич (Урош Рачич, 88'), Душан Тадич (Лазар Самарджич, 84'), Филип Младенович (Неманья Радоньич, 84'), Иван Илич, Неманья Гудель, Андрия Живкович (Стефан Митрович, 71'), Срджян Бабич, Милош Велькович, Никола Миленкович, Ваня Милинкович-Савич Предупреждения: Фёдор Черных (23'), Гитис Паулаускас (35'), Андрия Живкович (38'), Сергей Милинкович-Савич (84')

    Сербия с 10 очками вышла на второе место в группе G. Литва с 2 очками замыкает группу.

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