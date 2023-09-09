Тимощук: Кокорин должен был спокойно заиграть в «Фиорентине», как и в любом чемпионате

Бывший футболиствысказался о неудаче нападающего

«В футбольном мире часто приходится говорить о том, что футболист не полностью себя реализовал, о недостигнутом уровне. Мы видели высказывание Саши, он доволен своей карьерой и её развитием. Это самое главное.

Саша — игрок высокого качества, который должен был спокойно заиграть в "Фиорентине", как и в любом другом ведущем чемпионате. Но на всё есть свои причины, которые не дали возможность ему этого сделать.

Есть понятие "не твоя команда", "не твой чемпионат". Прежде всего надо было оценивать сам переход, готовность Кокорина выступать в Италии. Но по силе, качествам он может выступать везде. Что произошло на самом деле, почему он мало играл, мы не знаем. Наверняка есть свои подводные камни, взаимоотношения», — приводит слова Тимощука «Матч ТВ».