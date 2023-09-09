ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Джон Джонс5 бойцов, которые могли бы стать тройными чемпионами UFC
  • 07:45
    • Медведев обыграл Алькараса и вышел в финал US Open-2023
  • 21:27
    • Данилина и Хелиоваара стали чемпионами US Open в миксте
  • 20:55
    • Украина и Англия не выявили сильнейшего в отборе Евро-2024
  • 19:48
    • Источник: «Динамо» сделало предложение по трансферу хавбека «Гремио»
  • 16:54
    • Изидор перешел в «Зенит»
    Все новости спорта

    Тимощук: Кокорин должен был спокойно заиграть в «Фиорентине», как и в любом чемпионате

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Зенит Серия A Футбол Италии Фиорентина Александр Кокорин
    Бывший футболист «Зенита» Анатолий Тимощук высказался о неудаче нападающего Александра Кокорина в «Фиорентине».

    Анатолий Тимощук
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Анатолий Тимощук

    «В футбольном мире часто приходится говорить о том, что футболист не полностью себя реализовал, о недостигнутом уровне. Мы видели высказывание Саши, он доволен своей карьерой и её развитием. Это самое главное.

    Саша — игрок высокого качества, который должен был спокойно заиграть в "Фиорентине", как и в любом другом ведущем чемпионате. Но на всё есть свои причины, которые не дали возможность ему этого сделать.

    Есть понятие "не твоя команда", "не твой чемпионат". Прежде всего надо было оценивать сам переход, готовность Кокорина выступать в Италии. Но по силе, качествам он может выступать везде. Что произошло на самом деле, почему он мало играл, мы не знаем. Наверняка есть свои подводные камни, взаимоотношения», — приводит слова Тимощука «Матч ТВ».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сборная Италии снова проиграет Северной Македонии?
  • Северная Македония — Италия. Прогноз и ставки
  • 2.06
    •
  • Ирландия и Нидерланды забьют друг другу
  • Ирландия — Нидерланды. Прогноз и ставки
  • 1.82
    •
  • Сможет ли Дания выиграть на поле Финляндии?
  • Финляндия — Дания. Прогноз и ставки
  • 2.57
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.79
  • Экспресс дня 10 сентября
  • Завтра в 21:45
    •  2.06
  • Прогноз на матч Северная Македония — Италия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.82
  • Прогноз на матч Ирландия — Нидерланды
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.57
  • Прогноз на матч Финляндия — Дания
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.53
  • Прогноз на матч Венгрия — Чехия
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.72
  • Прогноз на матч Казахстан — Северная Ирландия
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  3.36
  • Прогноз на матч Медведев — Джокович
  • Теннис
  • Завтра в 23:00
    •  3.15
  • Прогноз на матч Фарерские Острова — Молдова
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Греция — Гибралтар
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры