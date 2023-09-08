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    Ташуев о задачах «Факела»: Мы не должны думать о том, чтобы бороться за выживание

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    Новый главный тренер «Факела» Сергей Ташуев после назначения на пост высказался о целях команды в нынешнем сезоне.

    Сергей Ташуев после подписания контракта с «Факелом»
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    Сергей Ташуев после подписания контракта с «Факелом»

    «Воронеж всегда отличался от других городов России. Я здесь не первый раз. Тут очень любят футбол еще с советских времен. И футболисты должны понимать, когда трибуны гудят — они гонят вперед. Поэтому моя задача — сделать так, чтобы команда никого не боялась и играла в футбол агрессивный, стараясь забивать как можно больше.

    Я знаю футболистов "Факела". Большинство игроков мне, конечно, знакомо. Также сегодня мы уже поработали на тренировке.

    Чтобы добиваться цели, нужно много работать. И еще очень важный момент — ментальность ребят. Ее не нужно менять или улучшать. Они и так ментально являются профессионалами.

    Но нужно найти эти струнки, чтобы они выходили на поле и понимали, что одержимость, самоотдача и в то же время раскрепощенность, а также уверенность в своих силах позволяют достигать больших успехов.

    Мы не должны думать о том, чтобы бороться за выживание. Надо думать о том, как подняться в таблице как можно выше. Нужно не бояться, а играть в футбол. С высоким уровнем самоотдачи, характером. И в то же время необходимо давать болельщикам зрелище. Это очень важно!» — приводит слова Ташуева пресс-служба клуба.

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    • После 7-и туров в РПЛ «Факел» занимает предпоследнее 15-е место в таблице с 4 очками в активе. В прошлом сезоне воронежцы вошли в стыки, где обыграли «Енисей» и сохранили прописку в Премьер-лиги.

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