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    Экс-тренер «Спартака»: На стажировку к Клоппу попасть нереально

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    Бывший тренер московского «Спартака» Роман Пилипчук рассказал, как пытался попасть на стажировку к главному тренеру «Ливерпуля» Юргену Клоппу.

    Юрген Клопп
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    Юрген Клопп

    «Клопп — один из тренеров, чей подход к футболу мне нравится. С интересом наблюдал за ним, еще когда он в дортмундской "Боруссии" был.

    На стажировку к нему нереально попасть! Я узнавал через знакомого футболиста, который играл у Клоппа. Говорит: желающих море.

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    • При этом надо понимать: Клопп или Де Дзерби тренируют игроков высочайшей квалификации, будто с другой планеты. У них совершенно другой уровень исполнительского мастерства. Ты не можешь копировать игру "Ливерпуля" или "Барселоны", просто потому что в твоём распоряжении нет таких футболистов», — приводит слова Пилипчука «Чемпионат».

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