Экс-тренер «Спартака»: На стажировку к Клоппу попасть нереально

Бывший тренер московского «Спартака»рассказал, как пытался попасть на стажировку к главному тренеру «Ливерпуля»

«Клопп — один из тренеров, чей подход к футболу мне нравится. С интересом наблюдал за ним, еще когда он в дортмундской "Боруссии" был.

На стажировку к нему нереально попасть! Я узнавал через знакомого футболиста, который играл у Клоппа. Говорит: желающих море.

При этом надо понимать: Клопп или Де Дзерби тренируют игроков высочайшей квалификации, будто с другой планеты. У них совершенно другой уровень исполнительского мастерства. Ты не можешь копировать игру "Ливерпуля" или "Барселоны", просто потому что в твоём распоряжении нет таких футболистов», — приводит слова Пилипчука «Чемпионат».