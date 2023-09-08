Головин заявил, что в этом году у «Монако» есть большие шансы выиграть Лигу 1

Российский полузащитниквысказался о перспективах команды в нынешнем сезоне Лиги 1.

«Понятно, что титулы — всегда круто. Конечно, хочется выигрывать. Финал кубка — главное достижение. Будем пробовать и выигрывать. Думаю, что в этом сезоне большие шансы.

Сейчас самое сильное "Монако" по моим ощущениям. Самые большие шансы выиграть чемпионат за то время, что я там. Ты каждый год хочешь выиграть», — передает слова Головина Чемпионат.

Ранее Головин прокомментировал свое возвращение в расположение сборной России.

В нынешнем сезоне полузащитник провел 4 матча в Лиге 1 и забил один гол, а «Монако» занимает 1-е место в таблице с 10-ю очками в активе, опережая ПСЖ (2-я строчка) на 2 балла.