ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сирил ГанГан деклассировал Спивака, Фиро разобрала Намаюнас. Обзор карда UFC Paris
  • 12:37
    • В сборную России вызваны шесть новых игроков
  • 13:11
    • Глава «Локомотива»: У нас больше не будет трансферов на выход
  • 13:03
    • В «Аяксе» назвали причину срыва трансфера Сперцяна
    Все новости спорта

    Головин рассказал, скучает ли во Франции по русской еде

    Футбол Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1 Монако Лига 1 Футбол Франции Сборная России Футбол России
    Полузащитник «Монако» Александр Головин признался, что с некоторых пор перестал скучать во Франции по блюдам русской кухни.

    Александр Головин
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Александр Головин

    «Кузяев сказал, что скучает по русской еде и особенно по гречке? Примерно то же самое у меня было в первое время, тоже скучал по русской еде.

    Но со временем адаптировался и сейчас уже холодно отношусь к этому вопросу. Необязательно это кушать.

  • Кузяев: Скучаю во Франции по хорошим русским блюдам
  • Читайте по теме

    • Есть ли хоть одно блюдо, по которому скучаю? Наверное, одно назвать не смогу. Я только могу сказать, что скучаю по маминой еде. Когда приезжаешь домой… Только по этому», — сказал Головин в интервью пресс-службе сборной России.

    Напомним, Головин сыграет за сборную России в предстоящих товарищеских матчах.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Медведев снова проиграет Де Минору?
  • Медведев — Де Минор. Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
  • В первой домашней игре «Ак Барс» также будет результативен
  • «Ак Барс» — «Трактор». Прогноз и ставки
  • 2.34
    •
  • Новичку КХЛ не стоит ждать милости от СКА
  • «Лада» — СКА. Прогноз и ставки
  • 2.24
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.06
  • Экспресс дня 4 сентября
  • Сегодня в 22:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Медведев — Де Минор
  • Теннис
  • Сегодня в 23:00
    •  2.34
  • Прогноз на матч Ак Барс — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.24
  • Прогноз на матч Лада — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 18:00
    •  2.47
  • Прогноз на матч Барыс — Сибирь
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:30
    •  3.14
  • Прогноз на матч ЦСКА — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  4.36
  • Экспресс дня 5 сентября
  • Завтра в 21:45
    •  1.92
  • Прогноз на матч Зверев — Синнер
  • Теннис
  • Завтра в 03:30
    •  1.76
  • Прогноз на матч Рексхэм — Ньюкасл Академия
  • Футбол
  • Завтра в 21:30
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры