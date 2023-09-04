Головин рассказал, скучает ли во Франции по русской еде

Полузащитник «Монако»признался, что с некоторых пор перестал скучать во Франции по блюдам русской кухни.

«Кузяев сказал, что скучает по русской еде и особенно по гречке? Примерно то же самое у меня было в первое время, тоже скучал по русской еде.

Но со временем адаптировался и сейчас уже холодно отношусь к этому вопросу. Необязательно это кушать.

Есть ли хоть одно блюдо, по которому скучаю? Наверное, одно назвать не смогу. Я только могу сказать, что скучаю по маминой еде. Когда приезжаешь домой… Только по этому», — сказал Головин в интервью пресс-службе сборной России.

Напомним, Головин сыграет за сборную России в предстоящих товарищеских матчах.