Дзюба включен в стартовый состав «Локомотива» на матч РПЛ с «Балтикой»

Стали известны стартовые составы на матч 7-го тура РПЛ

«Локомотив»: Лантратов, Тикнизян, Кузьмичёв, Фассон, Ненахов, Баринов, Карпукас, Миранчук, Пиняев, Глушенков, Дзюба.

«Балтика»: Латышонок, Жиров, Осипов, Радмановац, Фернандес, Гассама, Кузьмин, Маляров, Галоян, Мусаев, Гузина.

«Локомотив» занимает 10-е место в таблице РПЛ с 9-ю очками в активе. «Балтика» располагается на 15-й строчке (3 балла).

Матч между этими командами состоится 3 сентября в 15:15 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть тут. Следить за ходом противостояния можно по этой ссылке.