«Локомотив» сыграет на своем поле с «Балтикой» в рамках 7-го тура российской Премьер-лиги. Матч пройдет 3 сентября, начало — в 15:15 мск. «Локомотив» — «Балтика»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Локомотив»

После 6-и туров РПЛ команда занимает 8-е место в таблице турнира с 9-ю баллами в активе. «Железнодорожники» выступают довольно неплохо, но иногда теряет очки на ровном месте.

За 6 матчей в РПЛ «Локомотив» проиграл только ЦСКА (1:4), выиграл два матча и трижды сыграл вничью. За этот период команда забила 10 голов при 9-и пропущенных.

Коэффициенты матча Локомотив — Балтика 1X2Новым игрокам 1.854.004.10Бонус$9500

После разгромного поражения от ЦСКА «Локомотив» больше не повторял свои ошибки и не пропускал больше одного гола за игру. В последнем туре москвичи обыграли «Сочи» (1:0), забив единственный гол на 57-й минуте.

Все прогнозы на РПЛ

Стоит отметить, что в состав вернулся форвард Артем Дзюба, который феерил в прошлом сезоне. В нынешнем нападающий провел 5 матчей во всех турнирах, забил гол и сделал голевую передачу.

«Балтика»

Команда подавала определенные надежды перед сезонов. Казалось, что «Балтика» сможет претендовать на крепкого середняка в РПЛ, но пока что калининградцы в яме.

«Балтика» занимает предпоследнее 15-е место в таблице РПЛ с 3 баллами в активе. Команда так и не может найти свою игру. За 6 туров «Балтика» выиграла только «Факел» (2:1) и проиграла остальные встречи.

По забитым голам команда также предпоследняя в лиге — всего 4 мяча в 6-и встречах при 10-и пропущенных. «Балтике» необходимо срочно что-то менять в своей игре, иначе команда повторит историю «Химок» или «Торпедо».

Предстоящий матч для калининградской команды — большое испытание, ведь «Локомотив» довольно хорошо действует в обороне, при этом у «Балтики» с этим все плохо.

Команды уже встречались между собой. 6 июля этого года «Балтика» одолела «Локомотив» со счетом 1:0 в товарищеском матче. Единственный гол калининградцы забили на 51-й минуте.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Локомотива» предлагают — 1.85.

На викторию «Балтики» дают — 4.00, ничья оценена — в 4.10.

Сейчас «Локомотив» наголову выше своего соперника. Другой вопрос, сможет ли «Балтика» забить?

Наш прогноз — Индивидуальный тотал «Балтики» 0.5 меньше. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.70. Еще вариант для ставки — Победа «Локомотива» за 1.85.