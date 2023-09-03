ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Брадли БарколаБрадли Баркола: ПСЖ выложил 45 млн евро за преемника Мбаппе, который играет как Рашфорд Евгений КузнецовКакие звезды НХЛ все еще доступны для обмена в начале сентября? Ламин ЯмальОчередной «новый Месси» для «Барсы»: все, что нужно знать о Ламине Ямале
  • 00:46
    • «Манчестер Юнайтед» объявил об аренде Амрабата
  • 00:02
    • «Барселона» арендовала Жоау Канселу
  • 23:47
    • «Милан» обыграл «Рому» в матче Серии А
  • 23:34
    • «Барселона» объявила об аренде Жоау Феликса
  • 23:31
    • «Боруссия» Д упустила победу в матче Бундеслиги с «Хайденхаймом»
  • 23:15
    • Свентек за 49 минут разгромила Юван и вышла в четвертый круг US Open
  • 21:29
    • «Ак Барс» разгромил ЦСКА в матче Кубка Открытия в КХЛ
    Все новости спорта

    «Локомотив» победит и не пропустит?

    «Локомотив» — «Балтика». Ставка (к. 2.70) и прогноз на футбол, РПЛ, 3 сентября 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на РПЛ Прогнозы на футбол России Прогнозы на Локомотив Прогнозы на Балтику Календарь РПЛ
    Прогноз и ставки на «Локомотив» — «Балтика»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Локомотив»
    «Локомотив» сыграет на своем поле с «Балтикой» в рамках 7-го тура российской Премьер-лиги. Матч пройдет 3 сентября, начало — в 15:15 мск. «Локомотив» — «Балтика»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Россия. Премьер-лига 03 Сентября 2023 года
    Локомотив
  • Москва
    •  Локомотив 15:15 Балтика Балтика
  • Калининград
    •

    «Локомотив»

    После 6-и туров РПЛ команда занимает 8-е место в таблице турнира с 9-ю баллами в активе. «Железнодорожники» выступают довольно неплохо, но иногда теряет очки на ровном месте.

    За 6 матчей в РПЛ «Локомотив» проиграл только ЦСКА (1:4), выиграл два матча и трижды сыграл вничью. За этот период команда забила 10 голов при 9-и пропущенных.

    Коэффициенты матча Локомотив — Балтика

    1X2Новым игрокам
  • 1.854.004.10Бонус$9500
    •

    После разгромного поражения от ЦСКА «Локомотив» больше не повторял свои ошибки и не пропускал больше одного гола за игру. В последнем туре москвичи обыграли «Сочи» (1:0), забив единственный гол на 57-й минуте.

    Все прогнозы на РПЛ

    Стоит отметить, что в состав вернулся форвард Артем Дзюба, который феерил в прошлом сезоне. В нынешнем нападающий провел 5 матчей во всех турнирах, забил гол и сделал голевую передачу.

    «Балтика»

    Команда подавала определенные надежды перед сезонов. Казалось, что «Балтика» сможет претендовать на крепкого середняка в РПЛ, но пока что калининградцы в яме.

    «Балтика» занимает предпоследнее 15-е место в таблице РПЛ с 3 баллами в активе. Команда так и не может найти свою игру. За 6 туров «Балтика» выиграла только «Факел» (2:1) и проиграла остальные встречи.

  • Очередной «новый Месси» для «Барсы»: все, что нужно знать о Ламине Ямале
  • Вингер совершил прорыв в «Барселоне» всего в 16 лет. Повторит ли он карьеру Лионеля Месси?
  • Вчера

    • По забитым голам команда также предпоследняя в лиге — всего 4 мяча в 6-и встречах при 10-и пропущенных. «Балтике» необходимо срочно что-то менять в своей игре, иначе команда повторит историю «Химок» или «Торпедо».

    Предстоящий матч для калининградской команды — большое испытание, ведь «Локомотив» довольно хорошо действует в обороне, при этом у «Балтики» с этим все плохо.

    Команды уже встречались между собой. 6 июля этого года «Балтика» одолела «Локомотив» со счетом 1:0 в товарищеском матче. Единственный гол калининградцы забили на 51-й минуте.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Локомотива» предлагают — 1.85.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    На викторию «Балтики» дают — 4.00, ничья оценена — в 4.10.

    Сейчас «Локомотив» наголову выше своего соперника. Другой вопрос, сможет ли «Балтика» забить?

    Наш прогноз — Индивидуальный тотал «Балтики» 0.5 меньше. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.70. Еще вариант для ставки — Победа «Локомотива» за 1.85.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.92
  • Прогноз на матч Гойо — Веселы
  • Теннис
  • Сегодня в 01:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Меньшик — Фриц
  • Теннис
  • Сегодня в 02:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Дьере — Джокович
  • Теннис
  • Сегодня в 03:30
    •  2.35
  • Прогноз на матч Урал — Ахмат
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Барыс — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Авангард — Сибирь
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Спартак — Куньлунь
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:00
    •  3.04
  • Прогноз на матч Автомобилист — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 15:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Гранада
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  3.15
  • Прогноз на матч Пари НН — Рубин
  • Футбол
  • Сегодня в 15:15
    •  2.02
  • Прогноз на матч Лада — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Челси — Ноттингем Форест
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.34
  • Прогноз на матч Бернли — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.53
  • Прогноз на матч Динамо Москва — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Локомотив» — «Балтика»: прогноз, ставка (2.70), статистика, коэффициенты матча 03.09.2023. Прогнозы на футбол. «Локомотив» победит и не пропустит?
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры