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    Игнашевич: Пытались во втором тайме исправлять ситуацию, но первый был провальный

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    Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич высказался относительно поединка против «Локомотива» (2:3).

    Сергей Игнашевич
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    Сергей Игнашевич

    «С таким уровнем надежности, как в первом тайме, невозможно брать очки. Пытались во втором тайме исправлять ситуацию, но первый был провальный.

    Замены в перерыве? Освежить правый фланг, который у нас провалился в первом тайме. Но и во втором оба фланга работали не так активно, как хотелось бы. Во втором тайме регулярно создавали моменты, были голевые эпизоды, но не забивали. Не хватило удара в концовке.

    Обидно, что мы подарили сопернику первый тайм, после было сложно вернуться», — приводит слова Игнашевича «Матч ТВ».

    «Локомотив» набрал 12 очков и поднялся на 5-е место в таблице РПЛ. «Балтика» (3) находится на последней, 16-й строчке.

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