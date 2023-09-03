Игнашевич: Пытались во втором тайме исправлять ситуацию, но первый был провальный

Главный тренервысказался относительно поединка против(2:3).

«С таким уровнем надежности, как в первом тайме, невозможно брать очки. Пытались во втором тайме исправлять ситуацию, но первый был провальный.

Замены в перерыве? Освежить правый фланг, который у нас провалился в первом тайме. Но и во втором оба фланга работали не так активно, как хотелось бы. Во втором тайме регулярно создавали моменты, были голевые эпизоды, но не забивали. Не хватило удара в концовке.

Обидно, что мы подарили сопернику первый тайм, после было сложно вернуться», — приводит слова Игнашевича «Матч ТВ».

«Локомотив» набрал 12 очков и поднялся на 5-е место в таблице РПЛ. «Балтика» (3) находится на последней, 16-й строчке.