Анчелотти о матче с «Хетафе»: Это был трудный матч, команда защищается очень хорошо

Главный тренервысказался о победе своей команды в матче 4-го тура испанской Примеры с(2:1).

«Это был трудный матч, потому что "Хетафе" защищается очень хорошо. И это еще больше усложнило нам задачу, потому что мы пропустили гол.

Во втором тайме игра была другой, и мы заслужили победу, потому что контролировали игру. К тому же у нас было много голевых моментов.

Вышедшие на замену игроки привнесли в игру больше качества и больше шансов отдать хорошие пасы, чтобы быть ближе к воротам соперника. Мы хотели делать больше передач с Алабой на фланге и больше передач с Кросом в центре», — приводит слова Анчелотти Marca.

Напомним, что «Реал» вырвал победу у «Хетафе» в концовке встречи. Победный гол забил полузащитник «сливочных» Джуд Беллингем. После этого матча «Реал» занимает 1-е место в таблице Примеры с 12-ю баллами в активе.