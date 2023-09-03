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    Анчелотти о матче с «Хетафе»: Это был трудный матч, команда защищается очень хорошо

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    Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о победе своей команды в матче 4-го тура испанской Примеры с «Хетафе» (2:1).

    Карло Анчелотти
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    Карло Анчелотти

    «Это был трудный матч, потому что "Хетафе" защищается очень хорошо. И это еще больше усложнило нам задачу, потому что мы пропустили гол.

    Во втором тайме игра была другой, и мы заслужили победу, потому что контролировали игру. К тому же у нас было много голевых моментов.

    Вышедшие на замену игроки привнесли в игру больше качества и больше шансов отдать хорошие пасы, чтобы быть ближе к воротам соперника. Мы хотели делать больше передач с Алабой на фланге и больше передач с Кросом в центре», — приводит слова Анчелотти Marca.

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    • Напомним, что «Реал» вырвал победу у «Хетафе» в концовке встречи. Победный гол забил полузащитник «сливочных» Джуд Беллингем. После этого матча «Реал» занимает 1-е место в таблице Примеры с 12-ю баллами в активе.

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