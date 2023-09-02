ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Жозе Альдо5 звездных бойцов UFC, перешедших из ММА в бокс
    Все новости спорта

    Экс-президент «Локомотива»: «Железнодорожникам» будет трудно выиграть у «Балтики»

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Локомотив Балтика РПЛ Футбол России
    Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов поделился мнением о предстоящем матче «железнодорожников» с калининградской «Балтикой» в седьмом туре РПЛ.

    Сергей Игнашевич
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Сергей Игнашевич

    «Очень тяжелым обещает стать для железнодорожников матч с "Балтикой". Опасаюсь, что они могут его не выиграть. Игнашевич умеет настроить свою команду.

    А какая у них организация игры! В кубковом матче они даже позиционно выглядели сильнее "Зенита". Это удивило.

    Думаю, что в Москве во встрече с "Локомотивом" настрой у калининградцев будет очень сильный. "Локо" придется тяжело.

    Специальный прогноз LiveSport.Ru на матч "Локомотив" — "Балтика"

    Хотя, если, конечно, сыграет Дзюба, у "красно‑зеленых" наверняка есть шанс. Думаю, в предстоящем матче будет ничья. Трудно будет "Локомотиву" выиграть у Балтики», — приводит слова Наумова «Матч ТВ».

    Матч «Локомотив» — «Балтика» пройдет 3 сентября в Москве, начало — в 15:15 мск.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Смогут ли «Краснодар» и «Спартак» определить сильнейшего?
  • «Краснодар» — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 3.80
    •
  • Прервет ли «Реал Сосьедад» ничейный синдром?
  • «Реал Сосьедад» — «Гранада». Прогноз и ставки
  • 2.03
    •
  • «Челси» потеряет очки в матче против «Ноттингем Форест»?
  • «Челси» — «Ноттингем Форест». Прогноз и ставки
  • 2.30
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.37
  • Экспресс дня 2 сентября
  • Сегодня в 17:15
    •  3.80
  • Прогноз на матч Краснодар — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Гранада
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Челси — Ноттингем Форест
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.53
  • Прогноз на матч Динамо Москва — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Реал — Хетафе
  • Футбол
  • Сегодня в 17:15
    •  2.33
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Фулхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Наполи — Лацио
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.66
  • Прогноз на матч Боруссия М — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры