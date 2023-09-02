Экс-президент «Локомотива»: «Железнодорожникам» будет трудно выиграть у «Балтики»

Бывший президент «Локомотива»поделился мнением о предстоящем матче «железнодорожников» с калининградскойв седьмом туре РПЛ.

«Очень тяжелым обещает стать для железнодорожников матч с "Балтикой". Опасаюсь, что они могут его не выиграть. Игнашевич умеет настроить свою команду.

А какая у них организация игры! В кубковом матче они даже позиционно выглядели сильнее "Зенита". Это удивило.

Думаю, что в Москве во встрече с "Локомотивом" настрой у калининградцев будет очень сильный. "Локо" придется тяжело.

Специальный прогноз LiveSport.Ru на матч "Локомотив" — "Балтика"

Хотя, если, конечно, сыграет Дзюба, у "красно‑зеленых" наверняка есть шанс. Думаю, в предстоящем матче будет ничья. Трудно будет "Локомотиву" выиграть у Балтики», — приводит слова Наумова «Матч ТВ».

Матч «Локомотив» — «Балтика» пройдет 3 сентября в Москве, начало — в 15:15 мск.