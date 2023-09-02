Миранчук может продолжить карьеру в турецкой Суперлиге

Полузащитникможет перейти в один из клубов турецкой Суперлиги. Об этом сообщает Transfermarkt.

Стало известно, что несколько клубов из чемпионата Турции хотят взять российского полузащитника в аренду на один сезон. Пока неизвестно, захочет ли сам Миранчук переходить в Суперлигу или нет.

В прошлом сезоне полузащитник играл за «Торино» на правах аренды, сыграл 29 матчей, забил 4 гола и сделал 5 голевых передач. Этим летом боссы туринского клуба пытались выкупить футболиста, но так и не сумели договориться с «Аталантой».

Ранее сообщалось о том, что Алексей Миранчук не покинет «Аталанту» перед закрытием летнего трансферного окна