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    Миранчук может продолжить карьеру в турецкой Суперлиге

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    Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук может перейти в один из клубов турецкой Суперлиги. Об этом сообщает Transfermarkt.

    Алексей Миранчук
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    Алексей Миранчук

    Стало известно, что несколько клубов из чемпионата Турции хотят взять российского полузащитника в аренду на один сезон. Пока неизвестно, захочет ли сам Миранчук переходить в Суперлигу или нет.

    В прошлом сезоне полузащитник играл за «Торино» на правах аренды, сыграл 29 матчей, забил 4 гола и сделал 5 голевых передач. Этим летом боссы туринского клуба пытались выкупить футболиста, но так и не сумели договориться с «Аталантой».

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  • 28/08/2023

    • Ранее сообщалось о том, что Алексей Миранчук не покинет «Аталанту» перед закрытием летнего трансферного окна

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