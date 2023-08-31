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    Агент Миранчука подтвердил, что игрок останется в «Аталанте»

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    Алексей Миранчук не покинет «Аталанту» перед закрытием летнего трансферного окна. Об этом сообщил Вадим Шпинев, агент российского футболиста.

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    «Вчера, 30 августа, Алексей провел первую полноценную тренировку с командой.

    У него состоялся хороший и продуктивный разговор с мистером Гасперини, во время которого тренер сказал следующее: Леша, спокойно готовься. В сборную не поедешь. Мы за тобой следили, мы тебя знаем, всё будет хорошо. У тебя будут шансы, так что работай», — приводит слова Шпинева «Чемпионат».

    Ранее сообщалось, что «Аталанта» решила не продавать Миранчука в связи с предстоящим переходом Дувана Сапаты в «Торино».

    В прошедшем сезоне Миранчук выступал за «Торино» на правах аренды. Контракт Алексея с «Аталантой» рассчитан до лета 2024 года. Transfermarkt оценивает его стоимость в 12 миллионов евро.

    В прошлом чемпионате Италии Миранчук провел 29 матчей, забил четыре гола и сделал пять результативных передач.

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