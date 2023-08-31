Миранчук может остаться в «Аталанте» в случае продажи Сапаты

Стало известно условие, при котором, скорее всего, откажется от продажиперед закрытием летнего трансферного окна.

Будущее российского футболиста зависит от возможного ухода из команды Дувана Сапаты.

По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, колумбийский нападающий близок к переходу в «Торино».

Ранее сообщалось, что Миранчук в ближайшие дни может вернуться в «Торино», за который выступал в прошлом сезоне на правах аренды. Но сейчас туринский клуб, по всей видимости, решил отказаться от этого варианта и работает над подписанием Сапаты.

Контракт Миранчука с «Аталантой» рассчитан до лета 2024 года. Transfermarkt оценивает его стоимость в 12 миллионов евро.

В прошлом чемпионате Италии Миранчук провел 29 матчей, забил четыре гола и сделал пять результативных передач.