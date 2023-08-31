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    Миранчук может остаться в «Аталанте» в случае продажи Сапаты

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    Стало известно условие, при котором «Аталанта», скорее всего, откажется от продажи Алексея Миранчука перед закрытием летнего трансферного окна.

    Алексей Миранчук
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    Алексей Миранчук

    Будущее российского футболиста зависит от возможного ухода из команды Дувана Сапаты.

    По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, колумбийский нападающий близок к переходу в «Торино».

    Ранее сообщалось, что Миранчук в ближайшие дни может вернуться в «Торино», за который выступал в прошлом сезоне на правах аренды. Но сейчас туринский клуб, по всей видимости, решил отказаться от этого варианта и работает над подписанием Сапаты.

    Контракт Миранчука с «Аталантой» рассчитан до лета 2024 года. Transfermarkt оценивает его стоимость в 12 миллионов евро.

    В прошлом чемпионате Италии Миранчук провел 29 матчей, забил четыре гола и сделал пять результативных передач.

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