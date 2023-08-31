Миранчук может остаться в «Аталанте» в случае продажи Сапаты

Алексей Миранчук Фото: globallookpress.com
Будущее российского футболиста зависит от возможного ухода из команды Дувана Сапаты.
По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, колумбийский нападающий близок к переходу в «Торино».
Ранее сообщалось, что Миранчук в ближайшие дни может вернуться в «Торино», за который выступал в прошлом сезоне на правах аренды. Но сейчас туринский клуб, по всей видимости, решил отказаться от этого варианта и работает над подписанием Сапаты.
Контракт Миранчука с «Аталантой» рассчитан до лета 2024 года. Transfermarkt оценивает его стоимость в 12 миллионов евро.
В прошлом чемпионате Италии Миранчук провел 29 матчей, забил четыре гола и сделал пять результативных передач.