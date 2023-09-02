Холанн: Хет-трик? Я всегда голоден до голов

Нападающийпрокомментировал победу над(5:1).

«Начало было немного небрежным, но закончили хорошо. Важная победа, мы уходим на международный перерыв, выиграв четыре матча из четырех. Хорошее начало сезона.

Хет-трик? Я вернулся. Никаких проблем для меня нет. Я всегда голоден до голов. Это новый сезон, и я готов к нему. Я думаю, что Гвардиола скучает по нам, и мы тоже иногда скучаем по нему. Так что мы с нетерпением ждем его возвращения», — приводит слова Холанна ВВС.

Победа позволила «Манчестер Сити» набрать 12 очков и возглавить турнирную таблицу. У «Фулхэма» четыре пункта и четырнадцатая позиция.