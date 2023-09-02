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    Холанн: Хет-трик? Я всегда голоден до голов

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    Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн прокомментировал победу над «Фулхэмом» (5:1).

    Эрлинг Холанн
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    Эрлинг Холанн

    «Начало было немного небрежным, но закончили хорошо. Важная победа, мы уходим на международный перерыв, выиграв четыре матча из четырех. Хорошее начало сезона.

    Хет-трик? Я вернулся. Никаких проблем для меня нет. Я всегда голоден до голов. Это новый сезон, и я готов к нему. Я думаю, что Гвардиола скучает по нам, и мы тоже иногда скучаем по нему. Так что мы с нетерпением ждем его возвращения», — приводит слова Холанна ВВС.

    Победа позволила «Манчестер Сити» набрать 12 очков и возглавить турнирную таблицу. У «Фулхэма» четыре пункта и четырнадцатая позиция.

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