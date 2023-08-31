Захарян назвал пятерку российских футболистов, которые могут уехать в Европу

Новичокрассказал, какие российские футболисты могут перейти в европейские клубы.

«Хотел бы видеть Костю Тюкавина в Испании. Пиняев Серега, думаю, тоже в Испанию. Он в атаку любит играть. Это чисто его футбол. Думаю, Карпукас. Он хороший футболист. Возможно, в какую-нибудь Италию. Подошло бы ему. Ярик Гладышев, надеюсь, тоже будет. И Эдуард Сперцян тоже уедет. Куда он? Та же Испания, думаю.

В Италии более оборонительный футбол, поэтому я Карпукаса туда. У него там сто отборов за сезон. Думаю, ему бы там хорошо было.

Гладышев? Думаю, он сможет в Англии выдержать. Габаритный парень», — отметил Захарян в интервью ютуб-каналу Nobel.