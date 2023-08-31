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    Бригада Казарцева рассудит матч РПЛ «Ростов» — «Динамо»

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    На официальном сайте РФС опубликовали назначения арбитров на матчи 6-го тура российской Премьер-лиги.

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    2 сентября (суббота)

    «Урал» — «Ахмат»: судья — Алексей Амелин, ассистенты судьи — Михаил Иванов, Игорь Князев; резервный судья — Андрей Фисенко; ВАР — Виталий Мешков; AVAR — Антон Фролов; инспектор — Алексей Тюмин.

    «Пари НН» — «Рубин»: судья — Роман Сафьян, ассистенты судьи — Андрей Болотенков, Алексей Ширяев; резервный судья — Владимир Москалёв; ВАР — Павел Шадыханов; АВАР — Игорь Панин; инспектор — Сергей Зуев.

    «Крылья Советов» — «Факел»: судья — Евгений Кукуляк, ассистенты судьи — Дмитрий Мосякин, Денис Березнов; резервный судья — Сергей Цыганок; ВАР — Кирилл Левников; АВАР — Адлан Хатуев; инспектор — Сергей Мартынов.

    «Краснодар» — «Спартак»: судья — Алексей Сухой, ассистенты судьи — Игорь Демешко, Арам Петросян; резервный судья — Артём Чистяков; ВАР — Сергей Иванов; АВАР — Варанцо Петросян; инспектор — Игорь Синер.

    3 сентября (воскресенье)

    «Оренбург» — «Сочи»: судья — Евгений Буланов, ассистенты судьи — Владислав Назаров, Наиль Сейфетдинов; резервный судья — Сергей Чебан; ВАР — Владислав Безбородов; АВАР — Валерий Данченко; инспектор — Андрей Бутенко.

    «Локомотив» — «Балтика»: судья — Артём Любимов, ассистенты судьи — Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья — Ян Бобровский; ВАР — Роман Галимов; АВАР — Дмитрий Чельцов; инспектор — Александр Гончар.

    ЦСКА — «Зенит»: судья — Павел Кукуян, ассистенты судьи — Алексей Лунев, Владимир Миневич; резервный судья — Артур Фёдоров; ВАР — Евгений Турбин; АВАР — Максим Гаврилин; инспектор — Сергей Мацюра.

    «Ростов» — «Динамо»: судья — Василий Казарцев, ассистенты судьи — Егор Болховитин, Рашид Абусуев; резервный судья — Вера Опейкина; ВАР — Рафаэль Шафеев; АВАР — Рустам Мухтаров; инспектор — Сергей Хральцов.

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