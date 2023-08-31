Бригада Казарцева рассудит матч РПЛ «Ростов» — «Динамо»

Трансферный дайджест. 22 — 28 августа

«Аль-Иттихад» хочет «украсть» у «Ливерпуля» Салаха, Феликс просится в «Барселону», Верратти и Коутиньо поедут на Ближний Восток, а Миранчук вернется в «Торино»