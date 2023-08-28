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    Уткин: Обидно за Слуцкого. Насчет Деппа и Спейси комитет по этике РФС промолчал

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    Известный блогер Василий Уткин прокомментировал решение Комитета по этике РФС рассмотреть поведение тренера Леонида Слуцкого.

    Василий Уткин
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    Василий Уткин

    Слуцкий ранее грубо высказался о журналисте, который пытался взять интервью у нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы. Экс-тренер ЦСКА и «Рубина» назвал представителя СМИ «19-летним дебилом».

    «Комитет по этике очнулся и намерен рассмотреть слова Слуцкого о "19-летнем дебиле" (по мотивам предложения Дзюбы засунуть телефон в одно место одному журналисту).

    Интересно, каким боком слова частного лица, коим сейчас является Слуцкий, подведомственны комитету РФС? Совершенно лишнее учреждение этот комитет. Кстати, по-моему, при Фурсенко созданное.

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    • Мне вот обидно за Леонида Викторовича. Значит, насчет Джонни Деппа и его бывшей комитет промолчал. Дело Спейси вообще проигнорировал.

    Если уж браться за людей, в моменте не относящихся к российскому профессиональному футболу, хайп надо собирать не чайной ложкой, а как минимум половником», — написал Уткин в своем телеграм-канале.

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