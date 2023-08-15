Комментатор «Матч ТВ»: В Голландии за фразу «19-летний дебил» Слуцкий заколебался бы оправдываться

Комментатор «Матч ТВ»раскритиковал известного тренера, который ранее грубо высказался о журналисте, пытавшегося взять интервью у нападающего «Локомотива»

После игры с «Крыльями Советов» (1:1) в четвертом туре РПЛ Дзюба нагрубил журналисту, заявив: «Слушай, ты доиграешься. Я тебе телефон в одно место засуну. Ты меня понял? Если еще раз подойдешь».

«Оправдывая чужое хамство, Слуцкий хамит сам. Ничего лишнего и ничего личного.

Но помимо хамства, Леонид Викторович вводит нас в заблуждение. Перед матчем "Витесса" и ПСВ я снимал на парковке стадиона до матча — как игроки команды Слуцкого идут пешком на матч. Они улыбались в камеру и даже отвечали на мои вопросы. Никаких запретов и грубости.

Впрочем, возможно, Слуцкий не хотел нас обманывать. А просто забыл. Но вот для этого и есть старые приятели — чтобы напомнить.

Кстати, в том самой Голландии, про которую Слуцкий плохо помнит, за фразу "19-летний дебил" в адрес журналиста Слуцкий заколебался бы оправдываться. И хорошо, если не в суде», — написал Журавель в своем телеграм-канале.