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    Мешков будет работать на матче «Спартак» — «Динамо», Безбородов обслужит игру «Ростова» и «Локомотива»

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    РФС назвал имена арбитров, которые будут работать на матчах третьего тура группового этапа Кубка России.

    Виталий Мешков
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    Виталий Мешков

    29 августа (вторник)

    «Рубин» — «Урал»: судья — Ян Бобровский, ассистенты судьи — Кирилл Большаков, Дмитрий Ермаков; резервный судья — Сергей Чебан; VAR — Иван Сиденков; AVAR — Роман Усачев; инспектор — Олег Соколов.

    «Факел» — «Оренбург»: судья — Роман Галимов, ассистенты судьи — Владимир Миневич, Илья Елеференко; резервный судья — Роман Сафьян; VAR — Сергей Иванов; AVAR — Екатерина Курочкина; инспектор — Сергей Лапочкин.

    «Пари НН» — «Краснодар»: судья — Артур Федоров, ассистенты судьи — Хамид Талаев, Дмитрий Жвакин; резервный судья — Евгений Буланов; VAR — Евгений Кукуляк; AVAR — Антон Кобзев; инспектор — Александр Гончар.

    «Спартак» — «Динамо»: судья — Виталий Мешков, ассистенты судьи — Валентин Мурашов, Константин Шаламберидзе; резервный судья — Алексей Амелин; VAR — Евгений Турбин; AVAR — Дмитрий Сафьян; инспектор — Юрий Баскаков.

    30 августа (среда)

    «Сочи» — ЦСКА: судья — Рафаэль Шафеев, ассистенты судьи — Максим Ковалев, Алексей Ширяев; резервный судья — Антон Фролов; VAR — Сергей Карасёв; AVAR — Николай Богач; инспектор — Алексей Тюмин.

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    • «Ахмат» — «Крылья Советов»: судья — Павел Шадыханов, ассистенты судьи — Андрей Болотенков, Дмитрий Чельцов; резервный судья — Андрей Фисенко; VAR — Артём Любимов; AVAR — Денис Березнов; инспектор — Александр Гвардис.

    «Балтика» — «Зенит»: судья — Сергей Цыганок, ассистенты судьи — Варанцо Петросян, Сергей Каруненко; резервный судья — Вера Опейкина; VAR — Алексей Сухой; AVAR — Арам Петросян; инспектор — Андрей Бутенко.

    «Ростов» — «Локомотив»: судья — Владислав Безбородов, ассистенты судьи — Максим Гаврилин, Адлан Хатуев; резервный судья — Игорь Панин; VAR — Анатолий Жабченко; AVAR — Валерий Данченко; инспектор — Эдуард Малый.

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