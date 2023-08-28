Бундеслига. Равенство пяти команд

В чемпионате Германии пять команд набрали одинаковое количество очков. По две победы на старте одержали «Унион», «Бавария», «Байер», «Вольфсбург» и «Фрайбург». Вице-чемпион «Боруссия» потеряла первые очки.

Топ-5

«Унион» — лидер немецкого чемпионата по дополнительным показателям. Команда в двух матчах забила 8 голов и пропустила 2 мяча.

В первом туре берлинский клуб нанёс поражение команде «Майнц 05» (4:1). Во второй игре «Унион» оказался сильнее дебютанта Бундеслиги — «Дармштадт 98» (4:1).

«Унион» globallookpress.com

Действующий чемпион «Бавария» занимает вторую строчку в турнирной таблице. «Немецкая машина» разгромила крепкий коллектив «Вердер» (4:0) и переиграла «Аугсбург» (3:1).

В матче против «Аугсбурга» дублем отметился Гарри Кейн. Также был автогол в исполнении Феликса Удуохая.

Календарь и таблица Бундеслиги

На третьем месте в таблице располжился «Байер». «Фармацевты» в стратовых турах добились побед над «Лейпцигом» (3:2) и «Боруссией» из Гладбаха (3:0).

По шесть очков также набрали «Вольфсбург» и «Фрайбург». Данный тандем занимает 4-е и 5-е места соответственно.

Рекорд «Боруссии»

Дортмундская «Боруссия» установила рекорд Бундеслиги, избежав счета 0:0 в 129-м матче подряд. «Шмели» во 2-м туре играли с «Бохумом», обменявшись голами (1:1).

Счет в матче открыли «несгибаемые» — за «Бохум» гол на 13-й минуте встречи забил Кевин Штёгер. Дортмундская «Боруссия» ушла от поражения на 56-й минуте, автором забитого мяча стал Дониелл Мален.

Тур № 3

С 1-го по 3-е сентября в немецкой Бундеслиге пройдут матчи 3-го тура.

Чемпион «Бавария» отправится в гости к «Боруссии» из Гладбаха, вице-чемпион «Боруссия» примет дебютанта — «Хайденхайм».

Все прогнозы на Бундеслигу

Еще один новичок чемпионата Германии попытается набрать первые очки в сезоне: «Дармштадт 98» на выезде сыграет против «Байера».