ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Бундеслига. Равенство пяти команд

    Итоги 2-го тура чемпионата Германии по футболу

    Футбол Календарь Бундеслиги Прогнозы на Бундеслигу Футбол Германии Бундеслига Айнтрахт Франкфурт Аугсбург Бавария Байер Боруссия Д Боруссия М Бохум Вердер Вольфсбург Кельн РБ Лейпциг Унион Берлин Фрайбург Хоффенхайм 1899 Штутгарт Майнц Дармштадт
    Вся лентаСамое главное
    Мохамед СалахТрансферный дайджест. 22 — 28 августа Макс ХоллоуэйХоллоуэй отправил на пенсию «Корейского зомби», Смит с трудом одолел Спэнна. Обзор карда UFC Singapore Александр Усик (слева)Дюбуа обвиняет Усика в обмане. Александр упал на канвас, но встал и прикончил британца
  • 23:24
    • Рыбакина рагромила Костюк в первом круге US Open
  • 22:24
    • Кудерметова зачехлила ракетку на старте US Open
  • 20:37
    • Свентек разгромила соперницу на старте US Open
    Все новости спорта
    «Бавария»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Бавария»
    В чемпионате Германии пять команд набрали одинаковое количество очков. По две победы на старте одержали «Унион», «Бавария», «Байер», «Вольфсбург» и «Фрайбург». Вице-чемпион «Боруссия» потеряла первые очки.

    Топ-5

    «Унион» — лидер немецкого чемпионата по дополнительным показателям. Команда в двух матчах забила 8 голов и пропустила 2 мяча.

    В первом туре берлинский клуб нанёс поражение команде «Майнц 05» (4:1). Во второй игре «Унион» оказался сильнее дебютанта Бундеслиги — «Дармштадт 98» (4:1).

    «Унион»
    globallookpress.com

    Действующий чемпион «Бавария» занимает вторую строчку в турнирной таблице. «Немецкая машина» разгромила крепкий коллектив «Вердер» (4:0) и переиграла «Аугсбург» (3:1).

    В матче против «Аугсбурга» дублем отметился Гарри Кейн. Также был автогол в исполнении Феликса Удуохая.

    Календарь и таблица Бундеслиги

    На третьем месте в таблице располжился «Байер». «Фармацевты» в стратовых турах добились побед над «Лейпцигом» (3:2) и «Боруссией» из Гладбаха (3:0).

    По шесть очков также набрали «Вольфсбург» и «Фрайбург». Данный тандем занимает 4-е и 5-е места соответственно.

    Рекорд «Боруссии»

    Дортмундская «Боруссия» установила рекорд Бундеслиги, избежав счета 0:0 в 129-м матче подряд. «Шмели» во 2-м туре играли с «Бохумом», обменявшись голами (1:1).

  • Бундеслига. «Бавария» и «Боруссия» стартовали с победы
  • Итоги 1-го тура чемпионата Германии по футболу
  • 20/08/2023

    • Счет в матче открыли «несгибаемые» — за «Бохум» гол на 13-й минуте встречи забил Кевин Штёгер. Дортмундская «Боруссия» ушла от поражения на 56-й минуте, автором забитого мяча стал Дониелл Мален.

    Тур № 3

    С 1-го по 3-е сентября в немецкой Бундеслиге пройдут матчи 3-го тура.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    Чемпион «Бавария» отправится в гости к «Боруссии» из Гладбаха, вице-чемпион «Боруссия» примет дебютанта — «Хайденхайм».

    Все прогнозы на Бундеслигу

    Еще один новичок чемпионата Германии попытается набрать первые очки в сезоне: «Дармштадт 98» на выезде сыграет против «Байера».

    В центре внимания
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.42
  • Экспресс дня 29 августа
  • Завтра в 22:00
    •  3.60
  • Прогноз на матч Спартак — Динамо
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Пари НН — Краснодар
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  2.43
  • Прогноз на матч Диас Акоста — Изнер
  • Теннис
  • Завтра в 21:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Даниэль — Монфис
  • Теннис
  • Завтра в 23:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Баэс — Чорич
  • Теннис
  • Завтра в 20:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Руусувуори — Рублев
  • Теннис
  • Завтра в 21:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Хюслер — Хуркач
  • Теннис
  • Завтра в 21:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Панатинаикос — Брага
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры