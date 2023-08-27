«Верона» — «Рома»: счет матча 2:1, обзор голов

В матче 2-го тура чемпионата Италии «Верона» одержала домашнюю победу над римской «Ромой» — 2:1.

Хозяева открыли счет уже на 4-й минуте, проведя быструю контратаку. Терраччано нанес мощный удар с дальней дистанции, Патрисиу отбил мяч перед собой, а Ондрей Дуда первым успел на добивание.

В добавленное к первому тайму время Дуда вырезал передачу на правый фланг на ход Сирилю Нгонжу, тот ворвался в штрафную, накрутил Смоллинга и с левой послал мяч в дальний угол.

На 56-й минуте римляне отквитали один мяч. Пеллегрини получил передачу от Эль-Шаарави и покатил низом в штрафную, мяч от ноги Белотти взмыл в воздух, сам же Андреа опередил на втором этаже Монтипо, а Ауа головой послал снаряд в пустые ворота.