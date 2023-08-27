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    «Рома» в большинстве уступила «Вероне»

    «Верона» — «Рома»: счет матча 2:1, обзор голов

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Серия A Футбол Италии Рома Верона
    В матче 2-го тура чемпионата Италии «Верона» одержала домашнюю победу над римской «Ромой» — 2:1.

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    Хозяева открыли счет уже на 4-й минуте, проведя быструю контратаку. Терраччано нанес мощный удар с дальней дистанции, Патрисиу отбил мяч перед собой, а Ондрей Дуда первым успел на добивание.

    В добавленное к первому тайму время Дуда вырезал передачу на правый фланг на ход Сирилю Нгонжу, тот ворвался в штрафную, накрутил Смоллинга и с левой послал мяч в дальний угол.

    На 56-й минуте римляне отквитали один мяч. Пеллегрини получил передачу от Эль-Шаарави и покатил низом в штрафную, мяч от ноги Белотти взмыл в воздух, сам же Андреа опередил на втором этаже Монтипо, а Ауа головой послал снаряд в пустые ворота.

    Футбол. Италия. Серия А
    Верона — Рома 2:1
    Голы: 1:0 Ондрей Дуда (4'), 2:0 Сириль Нгонж (45 + 3'), 2:1 Уссем Ауа (56') Верона: Лоренцо Монтипо, Джанджакомо Маньяни, Исак Хин, Павел Давидович, Филиппо Терраччано (Давиде Фараони, 63'), Мартин Онгла, Ондрей Дуда (Федерико Бонаццоли, 71'), Josh Doig, Michael Folorunsho (Риккардо Сапонара, 88'), Сириль Нгонж (Суат Сердар, 63'), Милан Дюрич (Хорди Мбула, 88') Рома: Пауло Дибала (Ола Сольбаккен, 68'), Андреа Белотти, Никола Залевский (Рик Карсдорп, 51'), Леандро Паредес (Уссем Ауа, 46'), Бриан Кристанте, Лоренцо Пеллегрини, Расмус Кристенсен (Леонардо Спинаццола, 46'), Диего Льоренте (Стефан Эль-Шаарави, 46'), Крис Смоллинг, Джанлука Манчини, Руй Патрисиу Предупреждения: Пауло Дибала (13'), Уссем Ауа (62'), Павел Давидович (64'), Лоренцо Пеллегрини (68'), Marco Baroni (71') Удаление: Исак Хин (84')
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