Ивич: «Краснодар» заслуживал три очка в матче с «Факелом»

Главный тренер «Краснодара»прокомментировал ничью в гостевом матче с «Факелом» (0:0) в шестом туре РПЛ.

В начале игры нападающий «Краснодара» Джон Кордоба не реализовал пенальти.

«Второй незабитый пенальти? Лучше говорить об игре. Мы провели хороший матч, а вам интересно, кто будет исполнять пенальти. Это не самое важное. Лучший игрок не забил — такое бывает.

В первом тайме "Краснодар" доминировал, было 4–5 хороших шансов. В начале второго тайма недостаточно хорошо отреагировали на прессинг "Факела".

Заработали одно очко там, где должны были получить три. В предыдущем матче с "Локомотивом" мы также заслуживали три очка, но это футбол.

Знали, что "Факел" тяжело победить дома, поддержка болельщиков тоже влияла. Игра могла пойти по иному пути, если бы забили в начале первого тайма. Но могу сказать, что доволен игрой команды», — приводит слова Ивича «Матч ТВ».

В следующем матче «Краснодар» сыграет на выезде с «Пари НН».