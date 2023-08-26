Ивич: «Краснодар» заслуживал три очка в матче с «Факелом»

В начале игры нападающий «Краснодара» Джон Кордоба не реализовал пенальти.
«Второй незабитый пенальти? Лучше говорить об игре. Мы провели хороший матч, а вам интересно, кто будет исполнять пенальти. Это не самое важное. Лучший игрок не забил — такое бывает.
В первом тайме "Краснодар" доминировал, было 4–5 хороших шансов. В начале второго тайма недостаточно хорошо отреагировали на прессинг "Факела".
Заработали одно очко там, где должны были получить три. В предыдущем матче с "Локомотивом" мы также заслуживали три очка, но это футбол.
Знали, что "Факел" тяжело победить дома, поддержка болельщиков тоже влияла. Игра могла пойти по иному пути, если бы забили в начале первого тайма. Но могу сказать, что доволен игрой команды», — приводит слова Ивича «Матч ТВ».
В следующем матче «Краснодар» сыграет на выезде с «Пари НН».