Карасев обслужит матч «Рубин» — «Динамо», Шафеев назначен на игру «Спартака» с «Ахматом»

24 августа (пятница)
«Оренбург» — ЦСКА: судья — Кирилл Левников, ассистенты судьи — Рустам Мухтаров, Андрей Веретешкин; резервный судья — Евгений Буланов; VAR — Виталий Мешков; AVAR — Игорь Панин; инспектор — Сергей Французов.
«Факел» — «Краснодар»: судья — Алексей Амелин, ассистенты судьи — Михаил Иванов, Игорь Князев; резервный судья — Ян Бобровский; VAR — Артур Фёдоров; AVAR — Дмитрий Мосякин; инспектор — Виктор Кулагин.
26 августа (суббота)
«Зенит» — «Урал»: судья — Артём Чистяков, ассистенты судьи — Андрей Образко, Владислав Назаров; резервный судья — Роман Сафьян; VAR — Владимир Москалёв; AVAR — Антон Кобзев; инспектор — Сергей Мартынов.
«Рубин» — «Динамо»: судья — Сергей Карасев, ассистенты судьи — Алексей Лунёв, Игорь Демешко; резервный судья — Антон Фролов; VAR — Евгений Турбин; AVAR — Сергей Цыганок; инспектор — Вячеслав Харламов.
«Спартак» — «Ахмат»: судья — Рафаэль Шафеев, ассистенты судьи — Кирилл Большаков, Рашид Абусуев; резервный судья — Артём Любимов; VAR — Павел Кукуян; AVAR — Максим Ковалев; инспектор — Алексей Резников.
«Пари НН» — «Ростов»: судья — Сергей Чебан, ассистенты судьи — Дмитрий Сафьян, Денис Березнов; резервный судья — Евгений Кукуляк; VAR — Василий Казарцев; AVAR — Вера Опейкина; инспектор — Александр Колобаев.
27 августа (воскресенье)
«Крылья Советов» — «Балтика»: судья — Сергей Иванов, ассистенты судьи — Адлан Хатуев, Наиль Сейфетдинов; резервный судья — Иван Сиденков; VAR — Роман Галимов; AVAR — Дмитрий Чельцов; инспектор — Анатолий Цветнов.
«Сочи» — «Локомотив»: судья — Алексей Сухой, ассистенты судьи — Александр Богданов, Арам Петросян; резервный судья — Анатолий Жабченко; VAR — Владислав Безбородов; AVAR — Максим Гаврилин; инспектор — Сергей Зуев.