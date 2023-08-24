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    Карасев обслужит матч «Рубин» — «Динамо», Шафеев назначен на игру «Спартака» с «Ахматом»

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    РФС опубликовал список арбитров, которые будут работать на матч шестого тура чемпионата России.

    Сергей Карасев
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    Сергей Карасев

    24 августа (пятница)

    «Оренбург» — ЦСКА: судья — Кирилл Левников, ассистенты судьи — Рустам Мухтаров, Андрей Веретешкин; резервный судья — Евгений Буланов; VAR — Виталий Мешков; AVAR — Игорь Панин; инспектор — Сергей Французов.

    «Факел» — «Краснодар»: судья — Алексей Амелин, ассистенты судьи — Михаил Иванов, Игорь Князев; резервный судья — Ян Бобровский; VAR — Артур Фёдоров; AVAR — Дмитрий Мосякин; инспектор — Виктор Кулагин.

    26 августа (суббота)

    «Зенит» — «Урал»: судья — Артём Чистяков, ассистенты судьи — Андрей Образко, Владислав Назаров; резервный судья — Роман Сафьян; VAR — Владимир Москалёв; AVAR — Антон Кобзев; инспектор — Сергей Мартынов.

    «Рубин» — «Динамо»: судья — Сергей Карасев, ассистенты судьи — Алексей Лунёв, Игорь Демешко; резервный судья — Антон Фролов; VAR — Евгений Турбин; AVAR — Сергей Цыганок; инспектор — Вячеслав Харламов.

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    • «Спартак» — «Ахмат»: судья — Рафаэль Шафеев, ассистенты судьи — Кирилл Большаков, Рашид Абусуев; резервный судья — Артём Любимов; VAR — Павел Кукуян; AVAR — Максим Ковалев; инспектор — Алексей Резников.

    «Пари НН» — «Ростов»: судья — Сергей Чебан, ассистенты судьи — Дмитрий Сафьян, Денис Березнов; резервный судья — Евгений Кукуляк; VAR — Василий Казарцев; AVAR — Вера Опейкина; инспектор — Александр Колобаев.

    27 августа (воскресенье)

    «Крылья Советов» — «Балтика»: судья — Сергей Иванов, ассистенты судьи — Адлан Хатуев, Наиль Сейфетдинов; резервный судья — Иван Сиденков; VAR — Роман Галимов; AVAR — Дмитрий Чельцов; инспектор — Анатолий Цветнов.

    «Сочи» — «Локомотив»: судья — Алексей Сухой, ассистенты судьи — Александр Богданов, Арам Петросян; резервный судья — Анатолий Жабченко; VAR — Владислав Безбородов; AVAR — Максим Гаврилин; инспектор — Сергей Зуев.

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