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    «Манчестер Сити» готов заплатить 50 млн евро за португальца из «Вулверхэмптона»

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    «Манчестер Сити» ведет переговоры с «Вулверхэмптоном» по трансферу полузащитника Матеуша Нунеша.

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    По информации журналиста Фабрицио Романо, «горожане» предложили за португальца 50 миллионов евро.

    Отмечается, что на покупке Матеуша настаивает главный тренер «Ман Сити» Хосеп Гвардиола.

    Нунеш уже дал согласие на переход в лучший клуб Англии.

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    Transfermarkt оценивает стоимость Нунеша в 45 миллионов евро

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