«Манчестер Сити» готов заплатить 50 млн евро за португальца из «Вулверхэмптона»

По информации журналиста Фабрицио Романо, «горожане» предложили за португальца 50 миллионов евро.
Отмечается, что на покупке Матеуша настаивает главный тренер «Ман Сити» Хосеп Гвардиола.
Нунеш уже дал согласие на переход в лучший клуб Англии.
«Манчестер Сити» изначально хотел приобрести полузащитника «Вест Хэма» Лукаса Пакета. Клубам пришлось приостановить переговоры после того, как стало известно, что бразильца могут дисквалифицировать за нарушение регламента АПЛ о ставках на спорт.
Transfermarkt оценивает стоимость Нунеша в 45 миллионов евро