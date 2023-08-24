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    Игнашевич: «Балтика» много работает над реализацией

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    Главный тренер калининградской «Балтики» Сергей Игнашевич прокомментировал старт сезона в исполнении команды.

    Сергей Игнашевич
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    Сергей Игнашевич

    «Ребята много работают над реализацией. Понятное дело, что в этой лиге нужно какое‑то время, чтобы адаптироваться. Чтобы не оказываться в ситуации, когда находишься у ворот соперника, а у тебя пульс за 200.

    Чуть спокойнее и проще. Мы, к сожалению, тратим своё время. Сейчас, думаю, обобьёмся — и с реализацией вопрос тоже наладится», — приводит слова Игнашевича «Матч ТВ».

    После пяти туров чемпионата России «Балтика» занимает 14‑е место в турнирной таблице, набрав три очка.

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    В следующем туре калининградцы 27 августа сыграют на выезде против «Крыльев Советов».

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