Агент Головина: Саша всегда рад приезжать играть за сборную России

Полузащитник «Монако»готов принять участие в предстоящем сборе национальной команды. Об этом сообщил Александр Клюев, агент футболиста.

Головин попал в расширенный состав сборной России на сентябрьский сбор.

«Саша всегда рад приезжать играть за сборную России. Готов ли в сентябре будет приехать в распоряжение сборной? Конечно, готов.

Если попадет, конечно, приедет. Он всегда рад приезжать в сборную», — приводит слова Клюева «Чемпионат».

Головин ни разу не играл сборную России с тех пор, как она была отстранена от участия в международных турнирах.

Учебно-тренировочный сбор национальной команды начнется в Новогорске 4 сентября и продлится до 12 сентября. О товарищеских матчах сборной будет объявлено дополнительно.

Напомним, на 12 сентября у сборной России запланировал товарищеский матч с Катаром. Игра должна пройти в Дохе.