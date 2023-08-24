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    Агент Головина: Саша всегда рад приезжать играть за сборную России

    Футбол Сборная России Футбол России Товарищеские матчи Монако
    Полузащитник «Монако» Александр Головин готов принять участие в предстоящем сборе национальной команды России. Об этом сообщил Александр Клюев, агент футболиста.

    Александр Головин
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    Александр Головин

    Головин попал в расширенный состав сборной России на сентябрьский сбор.

    «Саша всегда рад приезжать играть за сборную России. Готов ли в сентябре будет приехать в распоряжение сборной? Конечно, готов.

    Если попадет, конечно, приедет. Он всегда рад приезжать в сборную», — приводит слова Клюева «Чемпионат».

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    • Головин ни разу не играл сборную России с тех пор, как она была отстранена от участия в международных турнирах.

    Учебно-тренировочный сбор национальной команды начнется в Новогорске 4 сентября и продлится до 12 сентября. О товарищеских матчах сборной будет объявлено дополнительно.

    Напомним, на 12 сентября у сборной России запланировал товарищеский матч с Катаром. Игра должна пройти в Дохе.

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