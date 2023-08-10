Караваев: Сборная? Просто потренироваться и сыграть с медийной командой — не очень нужно

Защитниквыразил мнение, что сборной России нужно проводить товарищеские матчи с сильными соперниками.

Если бы вызвали, поехал. Не могу сказать, что обрадовался, — отметил Караваев. — Для сборной важно какие-никакие матчи проводить. Тем более планировали хорошую игру в «Лужниках» с Камеруном. В этой ситуации это просто класс. Наверняка собрали бы полный стадион. А с хорошей командой почему бы не сыграть?

Просто потренироваться и сыграть, например, с медийной командой — это не очень нужно. Тем более потом у всех еще сборы с клубами. Лучше отдохнуть как следует«, — приводит слова Караваева Sport24.