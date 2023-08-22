Родриго Де Пауль Фото: globallookpress.com
Де Пауль отклонил предложение от «Аль-Ахли», сообщает журналист Фабрицио Романо.
Саудовский клуб был готов заплатить за аргентинского футболиста 32 миллиона евро.
Де Пауль решил остаться в «Атлетико» после разговора с главным тренером команды Диего Симеоне.
Transfermarkt оценивает стоимость Де Пауля в 40 миллионов евро.
Сообщалось, что «Аль-Ахли» пытался подписать Де Пауля после неудачной попытки приобрести полузащитника «Наполи» Петра Зелиньского.
Игроками «Аль-Ахли» ранее стали Роберто Фирмино, Рияд Марез, Франк Кессье, Аллан Сен-Максимен и Эдуар Менди.