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    Де Пауль решил остаться в «Атлетико»

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    Полузащитник мадридского «Атлетико» Родриго Де Пауль отказался от возможности продолжить карьеру в Саудовской Аравии.

    Родриго Де Пауль
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    Родриго Де Пауль

    Де Пауль отклонил предложение от «Аль-Ахли», сообщает журналист Фабрицио Романо.

    Саудовский клуб был готов заплатить за аргентинского футболиста 32 миллиона евро.

    Де Пауль решил остаться в «Атлетико» после разговора с главным тренером команды Диего Симеоне.

    Transfermarkt оценивает стоимость Де Пауля в 40 миллионов евро.

    Сообщалось, что «Аль-Ахли» пытался подписать Де Пауля после неудачной попытки приобрести полузащитника «Наполи» Петра Зелиньского.

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