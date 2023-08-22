«Копенгаген» и «Антверпен» выиграли первые матчи финала квалификации ЛЧ

Обзор первых матчей финала квалификации Лиги чемпионов.

«Ракув» — «Копенгаген» 0:1

В 1-м матче финала квалификации ЛЧ «Копенгагену» хватил один забитый гол для гостевой победы над «Ракувом».

На 9-й минуте встречи защитник «Ракува» Богдан Раковицан оказался самым нерасторопным у своих ворот и организовал автогол. Этот гол и определил исход матча — 1:0 в пользу «Копенгагена».

Футбол. Лига чемпионов. Квалификация Ракув — Копенгаген 0:1 Гол: 0:1 Богдан Раковитан (автогол) (9') Ракув: Владан Ковачевич, Богдан Раковитан, Аднан Ковачевич, Milan Rundic (Srdan Plavsic, 80'), Фран Тудор, Gustav Berggren, Яннис Папаниколау, Жеан Карлос (Деян Кристьян Сореску, 23'), Марчин Цебуля (Sonny Kittel, 60'), Владислав Кочергин (Ben Lederman, 80'), Fabian Piasecki (Лукаш Зволински, 80') Копенгаген: Мохамед Эльюнуссип (Николай Бойлесен, 81'), Джордан Ларссон, Руни Барджи (Орри Оускарссон, 64'), Диогу Гонсалвеш (Кристиан Николай Сёренсен, 81'), Расмус Фальк (Oscar Hoejlund, 86'), Виктор Классон (Лукас Лерагер, 64'), Биргер Мелинг, Кевин Дикс, Денис Вавро, Элиас Йелерт Кристенсен, Камиль Грабара Предупреждение: Орри Оускарссон (89')

Ответный матч состоится 30 августа в Копенгагене (Дания).

«Антверпен» — «АЕК Афины» 1:0

Бельгийская команда на своем поле минимально обыграла «Афины» со счетом 1:0.

Единственный гол хозяева забили на 16-й минуте встречи. Отличился нападающий «Антверпена» Винсент Янссен.

На 51-й минуте игрок хозяев Йелле Батай получил прямую красную карточку и был удален с поля. «Афинам» это не помогло, итоговый результат — 1:0 в пользу «Антверпена».

Футбол. Лига чемпионов. Квалификация Антверпен — АЕК Афины 1:0 Гол: 1:0 Винсент Янссен (16') Антверпен: Жан Бутез, Йелле Батай, Тоби Алдервейрелд, Сумола Кулибали, Ричи Де Лат, Мандела Кейта, Юрген Эккеленкамп (Zeno Van Den Bosch, 56'), Arthur Vermeeren, Jacob Ondrejka (Sam Vines, 56'), Винсент Янссен (Arbnor Muja, 70'), Michel-Ange Balikwisha АЕК Афины: Леви Гарсия (Эсекьель Понсе, 36'), Мият Гачинович (Никлас Элиассон, 67'), Стивен Цубер (Петрос Манталос, 67'), Nordin Amrabat, Дамьян Шиманьский, Орбелин Пинеда, Эхсан Хаджсафи, Ароль Мукуди, Домагой Вида, Джибриль Сидибе (Sergio Araujo, 67'), Георгиос Атанасиадис Предупреждения: Дамьян Шиманьский (25'), Орбелин Пинеда (53') Удаление: Йелле Батай (51')

Ответная игра состоится 30 августа в Афинах (Греция).