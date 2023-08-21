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    «Кристал Пэлас» — «Арсенал». Онлайн

    Онлайн-трансляция заключительного матча 2-го тура АПЛ между «Кристал Пэлас» и «Арсеналом»

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    «Арсенал»
    Сегодня в рамках лондонского дерби между «Кристал Пэлас» и «Арсеналом» завершится 2-й тур АПЛ. За ходом встречи приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Приосоединяйтесь!

    До матча

    «Кристал Пэлас»

    «Кристал Пэлас» добыл победу в первом туре АПЛ, обыграв на выезде новичка турнира — «Шеффилд Юнайтед» (1:0). Единственный гол на 50-й минуте встрече забил французский нападающий Эдуар.

    Среди потерь в стане «орлов» стоит отметить уход форварда Уилфрида Заа. Ивуариец перебрался в турецкий «Галатасарай» в статусе свободного агента. Пополнили команду 19-летний атакующий полузащитник из «Фламенго» Матеус Франса (20 миллионов евро), а также опорный полузащитник Джефферсон Лерма, перебравшийся из «Борнмута» в «Кристал Пэлас» бесплатно.

    В прошлом сезоне «орлы» заняли 11-е место в турнирной таблице. Команда за 38 туров набрала 45 очков (11 побед, 12 ничьих и 15 поражений).

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    «Арсенал»

    «Канониры» в прошлом сезоне впервые за 7 лет вышел в Лигу Чемпионов. «Арсенал» по итогам 38-ми туров АПЛ занял вторую позицию в чемпионате, проиграв чемпионскую гонку «Манчестер Сити».

    В межсезонье команду покинул Гранит Джака, перебравшийся в «Байер» за 15 миллионов евро. Среди входящих трансферов «Арсенала» стоит отметить Деклана Райса из «Вест Хэма» (116 млн. евро), Кая Хавертца из «Челси» (75 млн. евро) и Юрриена Тимбера из «Аякса» (40 млн. евро)

    Новый сезон лондонская команда начала с победы в Суперкубке Англии. «Арсенал» спасся от поражения в матче с «Манчестер Сити», сравняв счет на 101-й добавленной минуте (1:1). В серии пенальти «канониры» реализовали все свои попытки и забрали трофей себе.

    На старте новой кампании АПЛ «Арсенал» одержал непростую домашнюю победу над «Ноттингем Форест» (2:1). Голами в составе «канониров» отметились Нкетиа и Сака, у гостей единственный забитый мяч на счету Авонийи.

    Личные встречи

    В прошлом сезоне АПЛ «Арсенал» был сильнее в обоих поединках. В гостях «канониры» обыграли соперника обыграли со счетом 2:0, а на «Эмирейтс» была зафиксирована разгромная победа подопечных Микеля Артеты (4:1).

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Кристал Пэлас» — «Арсенал» с коэффициентом 2.46.

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