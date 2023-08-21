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    «Арсенал» потеряет очки в матче с «Кристал Пэлас»?

    «Кристал Пэлас» — «Арсенал». Ставка (к. 2.46) и прогноз на чемпионат Англии 21 августа 2023 года

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    «Арсенал» дважды обыграл «Кристал Пэлас» в прошедшем сезоне
    Лондонский «Арсенал» сыграет на выезде против «Кристал Пэлас» в рамках второго тура чемпионата Англии. Матч пройдет 21 августа, начало — в 22:00 мск. «Кристал Пэлас» — «Арсенал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 21 Августа 2023 года

    «Кристал Пэлас»

    «Кристал Пэлас» начал сезон с гостевой победы над «Шеффилд Юнайтед» — 1:0.

    В принципе, ничего удивительного, с таким составом «Пэлас» вполне по силам закрепиться в середине таблицы. И с соперниками вроде «ШЮ» они будут регулярно набирать очки.

    Коэффициенты матча Кристал Пэлас — Арсенал Лондон

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    В межсезонье «Кристал Пэлас» покинул Вилфрид Заа, без которого в последние годы было сложно представить нападение команды. Но судя в том числе и по товарищеским матчам, потеря не станет чересчур критичной.

    Например, в начале августа команда Роя Ходжсона уверенно обыграла французский «Лион» (2:0). Здесь, как и в игре против «ШЮ», отличился Одсон Эдуар.

    Все прогнозы на АПЛ

    В прошедшем сезоне «Кристал Пэлас» потерпел лишь пять поражений в 19-ти домашних матчах в рамках АПЛ.

    «Арсенал»

    «Арсенал» тоже набрал три очка в первом туре, выиграв на своем поле у «Ноттингем Форест» — 2:1.

    Однако убедительной эту победу точно не назовешь. Оба гола «канониры» забили в первом тайме, а после перерыва соперник вполне мог даже отыграться.

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    • В общем, выиграли — и это самое главное. На дистанции важен, в первую очередь, результат. И команда Микеля Артеты снова показала, что способна добиваться результата, не показывая при этом своей лучшей игры. Но понятно, что так будет не всегда.

    Но без неприятностей не обошлось. К сожалению, в ближайшее время «Арсеналу» придется играть без Юррьена Тимбера, получившего серьезную травму.

    Прогноз и ставка

    На «Кристал Пэлас» в этом матче можно поставить за 5.60, ничью букмекеры предлагают за 4.10, а победу «Арсенала» — за 1.59.

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    В прошлом сезоне «канониры» дважды обыграли «Пэлас» — 2:0 в гостях и 4:1 дома.

    Несмотря на это, в данном случае все-таки есть смысл поставить на голы, не трогая при этом исход.

    Команда опытнейшего Ходжсона вполне может неприятно удивить вице-чемпиона Англии.

    Ставка — обе команды забьют + тотал больше 2,5 за 2.46.

    Также можно рассмотреть ставку на ничью по итогам первого тайма за 2.26.

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    «Кристал Пэлас» — «Арсенал»: прогноз, ставка (2.46), статистика, коэффициенты матча 21.08.2023. Прогнозы на футбол. «Арсенал» потеряет очки в матче с «Кристал Пэлас»?
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