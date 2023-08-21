«Кристал Пэлас»
«Кристал Пэлас» начал сезон с гостевой победы над «Шеффилд Юнайтед» — 1:0.
В принципе, ничего удивительного, с таким составом «Пэлас» вполне по силам закрепиться в середине таблицы. И с соперниками вроде «ШЮ» они будут регулярно набирать очки.
Коэффициенты матча Кристал Пэлас — Арсенал Лондон
В межсезонье «Кристал Пэлас» покинул Вилфрид Заа, без которого в последние годы было сложно представить нападение команды. Но судя в том числе и по товарищеским матчам, потеря не станет чересчур критичной.
Например, в начале августа команда Роя Ходжсона уверенно обыграла французский «Лион» (2:0). Здесь, как и в игре против «ШЮ», отличился Одсон Эдуар.
В прошедшем сезоне «Кристал Пэлас» потерпел лишь пять поражений в 19-ти домашних матчах в рамках АПЛ.
«Арсенал»
«Арсенал» тоже набрал три очка в первом туре, выиграв на своем поле у «Ноттингем Форест» — 2:1.
Однако убедительной эту победу точно не назовешь. Оба гола «канониры» забили в первом тайме, а после перерыва соперник вполне мог даже отыграться.
В общем, выиграли — и это самое главное. На дистанции важен, в первую очередь, результат. И команда Микеля Артеты снова показала, что способна добиваться результата, не показывая при этом своей лучшей игры. Но понятно, что так будет не всегда.
Но без неприятностей не обошлось. К сожалению, в ближайшее время «Арсеналу» придется играть без Юррьена Тимбера, получившего серьезную травму.
Прогноз и ставка
На «Кристал Пэлас» в этом матче можно поставить за 5.60, ничью букмекеры предлагают за 4.10, а победу «Арсенала» — за 1.59.
В прошлом сезоне «канониры» дважды обыграли «Пэлас» — 2:0 в гостях и 4:1 дома.
Несмотря на это, в данном случае все-таки есть смысл поставить на голы, не трогая при этом исход.
Команда опытнейшего Ходжсона вполне может неприятно удивить вице-чемпиона Англии.
Ставка — обе команды забьют + тотал больше 2,5 за 2.46.
Также можно рассмотреть ставку на ничью по итогам первого тайма за 2.26.