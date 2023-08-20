«Рома» — «Салернитана»: счет матча 2:2, обзор голов

Римскаяна своем поле сыграла вничью с(2:2) в матче 1-го тура чемпионата Италии по футболу.

Счет в матче на 17-й минуте открыли хозяева. С центра поля забросил в штрафную соперника мяч Льоренте, зацепился за него Андреа Белотти, расшатал двух защитников финтами и пробил точно в ближний верхний угол ворот.

На 36-й минуте зацепился за мяч перед римской штрафной Кулибали и скинул вперед на Антонио Кандреву, который ушел финтом от Манчини и пробил точно в верхний угол, над руками Патрисиу, сравняв счет.

На 49-й минуте вышли вперед уже игроки «Салернитаны». С левого фланга навес исполнял Брадарич на Кандреву, который финтом убрал защитника и с угла штрафной закрутил сферу точно в дальний верхний угол ворот.

На 82-й минуте с углового навесил точно на линию вратарской гостей Паредес. Там выиграл борьбу у Ботхейма на «втором этаже» Белотти и головой вколотил сферу в сетку.

Футбол. Италия. Серия А Рома — Салернитана 2:2 Голы: 1:0 Андреа Белотти (17'), 1:1 Антонио Кандрева (36'), 1:2 Антонио Кандрева (49'), 2:2 Андреа Белотти (82') Рома: Руй Патрисиу, Джанлука Манчини, Крис Смоллинг (Леандро Паредес, 65'), Диего Льоренте, Расмус Кристенсен (Рик Карсдорп, 65'), Эдоардо Бове (Ренату Саншеш, 65'), Бриан Кристанте, Уссем Ауа (Riccardo Pagano, 90'), Леонардо Спинаццола (Никола Залевский, 65'), Андреа Белотти, Стефан Эль-Шаарави Салернитана: Эрик Ботхейм (Мамаду Кулибали, 88'), Антонио Кандрева, Григорис Кастанос (Саломон Самбья, 79'), Домагой Брадарич, Мамаду Кулибали, Лассана Кулибали, Паскуале Маццокки (Булайе Диа, 66'), Лоренцо Пирола, Федерико Фасио, Норберт Дьёмбер, Гильермо Очоа Предупреждения: Норберт Дьёмбер (41'), Джулио Маджоре (67'), Григорис Кастанос (69'), Федерико Фасио (83')

В параллельном матче «Сассуоло» на своем поле уступил «Аталанте» со счетом 0:2.

Счет на 84-й минуте открыл бельгийский полузащитник гостей Шарль Де Кетеларе, а в компенсированное время защитник Надир Цортеа снял все вопросы о победителе.