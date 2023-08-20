«Факел» — «Пари НН»: прогноз, составы, коэффициенты

Тренер «Факела» Вадим Евсеев Фото: globallookpress.com
«Факел»: Гудиев, Кудряшов, Божин, Черов, Мастерной, Альшин, Мендель, Квеквескири, Моцпан, Аппаев, Максимов.
Запасные: Беленов, Брызгалов, Суслов, Магаль, Калинин, Яколиш, Якимов, Багамаев, Иалев, Марков, Долгов, Ивахнов.
«Пари НН»: Нигматуллин, Живоглядов, Гоцук, Александров, Масоэро, Калинский, Трошечкин, Карапузов, Майга, Севикян, Сулейманов.
Запасные: Ботнарь, Кукушкин, Стоцкий, Толстопятов, Шнапцев, Юлдошев, Стаматов, Жигулев, Михайлов, Эссьен, Кухарчук, Зе Турбо.
Начало противостояния запланировано на 17:30 мск. С прогнозом можно ознакомиться по этой ссылке.