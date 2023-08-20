«Факел» сыграет на своем поле с «Пари НН» в рамках 5-го тура чемпионата России. Матч пройдет 20 августа, начало — в 17:30 мск. «Факел» — «Пари НН»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Факел»

Команда из Воронежа взяла крайне неудачный старт в новом сезоне, проиграв все четыре матча. Сначала воронежцы в гостях проиграли «Ростову» (1:2), затем на своем поле крупно уступили «Локомотиву» (1:4), а потом в гостях оказались слабее «Балтики» (1:2).

В последней игре «Факел» хоть и был близок к сенсации, но все же потерпел поражение от «Зенита» (0:2). Сейчас воронежский коллектив является единственной командой, у которой нет ни одного набранного балла.

Коэффициенты матча Факел — Пари НН 1X2Новым игрокам 2.403.103.15Бонус$9500

Команда замыкает турнирную таблицу и пока что является одним из главных претендентов на вылет. Сейчас воронежцы отстают от спасительного, двенадцатого места на три балла. Вся борьба еще впереди и ест время все исправить.

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Также подопечные Вадима Евсеева провели два поединка Кубка России. Сначала они в родных стенах уступили «Сочи» (1:3), а затем на выезде сенсационно одолели ЦСКА (2:0), добыв первую викторию в этом сезоне. Сейчас воронежцы занимают вторую строчку в своей группе.

«Пари НН»

Команда из Нижнего Новгорода начала новый сезон РПЛ средне. Сначала нижегородцы потерпели домашнее поражение от питерского «Зенита» (0:2), затем на выезде расписали мировую с «Уралом» из Екатеринбурга (0:0), после чего в гостях уступили «Краснодару» (0:1).

А вот в последней игре нижегородский коллектив смог наконец-то добыть победу, обыграв грозненский «Ахмат» (2:0). В итоге команда смогла набрать четыре очка и сейчас находится на десятой позиции в турнирной таблице. «Пари НН» забил всего два мяча, а пропустил только три.

В Кубке России подопечные Сергея Юрана стартовали с победы в серии пенальти над московским «Динамо», а затем проиграли столичному «Спартаку» (4:5). Команда занимает третью позицию в своем квартете.

На что может претендовать «Пари НН» в этом сезоне? Думается, что максимумом команды является борьба за середину турнирной таблицы.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом «Факел», коэффициент на победу которого равен 2,40.

Успех «Пари НН» оценивается в 3,10, ничья — в 3,15.

Поставим на то, что команды не смогут выявить сильнейшего и сыграют вничью.

Также сделаем ставку на то, что команды смогут забить друг другу.