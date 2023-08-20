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    «Факел» и «Пари НН» забьют друг другу

    «Факел» — «Пари НН». Ставка (к. 3.15) и прогноз на футбол, РПЛ, 20 августа 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Факел» — «Пари НН»
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    «Факел»
    «Факел» сыграет на своем поле с «Пари НН» в рамках 5-го тура чемпионата России. Матч пройдет 20 августа, начало — в 17:30 мск. «Факел» — «Пари НН»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 20 Августа 2023 года
    Факел
  • Воронеж
    •  Факел 17:30 Пари НН Пари НН
  • Нижний Новгород
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    «Факел»

    Команда из Воронежа взяла крайне неудачный старт в новом сезоне, проиграв все четыре матча. Сначала воронежцы в гостях проиграли «Ростову» (1:2), затем на своем поле крупно уступили «Локомотиву» (1:4), а потом в гостях оказались слабее «Балтики» (1:2).

    В последней игре «Факел» хоть и был близок к сенсации, но все же потерпел поражение от «Зенита» (0:2). Сейчас воронежский коллектив является единственной командой, у которой нет ни одного набранного балла.

    Коэффициенты матча Факел — Пари НН

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    Команда замыкает турнирную таблицу и пока что является одним из главных претендентов на вылет. Сейчас воронежцы отстают от спасительного, двенадцатого места на три балла. Вся борьба еще впереди и ест время все исправить.

    Все прогнозы на РПЛ

    Также подопечные Вадима Евсеева провели два поединка Кубка России. Сначала они в родных стенах уступили «Сочи» (1:3), а затем на выезде сенсационно одолели ЦСКА (2:0), добыв первую викторию в этом сезоне. Сейчас воронежцы занимают вторую строчку в своей группе.

    «Пари НН»

    Команда из Нижнего Новгорода начала новый сезон РПЛ средне. Сначала нижегородцы потерпели домашнее поражение от питерского «Зенита» (0:2), затем на выезде расписали мировую с «Уралом» из Екатеринбурга (0:0), после чего в гостях уступили «Краснодару» (0:1).

    А вот в последней игре нижегородский коллектив смог наконец-то добыть победу, обыграв грозненский «Ахмат» (2:0). В итоге команда смогла набрать четыре очка и сейчас находится на десятой позиции в турнирной таблице. «Пари НН» забил всего два мяча, а пропустил только три.

    В Кубке России подопечные Сергея Юрана стартовали с победы в серии пенальти над московским «Динамо», а затем проиграли столичному «Спартаку» (4:5). Команда занимает третью позицию в своем квартете.

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    • На что может претендовать «Пари НН» в этом сезоне? Думается, что максимумом команды является борьба за середину турнирной таблицы.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом «Факел», коэффициент на победу которого равен 2,40.

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    Успех «Пари НН» оценивается в 3,10, ничья — в 3,15.

    Поставим на то, что команды не смогут выявить сильнейшего и сыграют вничью.

    Также сделаем ставку на то, что команды смогут забить друг другу.

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    «Факел» — «Пари НН»: прогноз, ставка (3.15), статистика, коэффициенты матча 20.08.2023. Прогнозы на футбол. «Факел» и «Пари НН» забьют друг другу
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