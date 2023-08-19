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    «Ужасное начало игры». Клопп недоволен игрой в первом тайме в матче с «Борнмутом»

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    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о победе своей команды в матче 2-го тура АПЛ с «Борнмутом» (3:1).

    Юрген Клопп
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    Юрген Клопп

    «Ужасное начало. Ужасное начало игры. Нам понадобилось несколько минут, чтобы прийти в себя, а потом мы действительно были хороши. Во втором тайме все полностью изменилось, потому что вдруг мы остались вдесятером, но забили третий гол, что очень важно в данный момент.

    Это придало нам сил. Сегодня было невероятно жарко, так что ребятам было очень тяжело, но мы справились с этим, получили три очка, а это все, что мне нужно», — приводит слова Клоппа ВВС.

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