«Ужасное начало игры». Клопп недоволен игрой в первом тайме в матче с «Борнмутом»

Главный тренервысказался о победе своей команды в матче 2-го тура АПЛ с(3:1).

«Ужасное начало. Ужасное начало игры. Нам понадобилось несколько минут, чтобы прийти в себя, а потом мы действительно были хороши. Во втором тайме все полностью изменилось, потому что вдруг мы остались вдесятером, но забили третий гол, что очень важно в данный момент.

Это придало нам сил. Сегодня было невероятно жарко, так что ребятам было очень тяжело, но мы справились с этим, получили три очка, а это все, что мне нужно», — приводит слова Клоппа ВВС.

В следующем матче «Ливерпуль» встретится 27 августа с «Ньюкаслом».