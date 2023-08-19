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    «Ливерпуль» обыграл «Борнмут» в матче АПЛ, у Салаха — гол

    «Ливерпуль» — «Борнмут»: счет матча 3:1, обзор голов

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    «Ливерпуль» одержал победу над «Борнмутом» (3:1) в матче 2-го тура английской Премьер-лиги.

    «Ливерпуль»
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    «Ливерпуль»

    Первый гол забили гости уже на 3-й минуте встречи. Нападающий «Борнмута» Антуан Семеньо воспользовался ошибкой голкипера соперника и вогнал мяч в ворота.

    На 28-й минуте «Ливерпуль» сумел сравнять счет. Форвард хозяев Луис Диас пробил издали и попал точно в нижний угол ворот — 1:1.

    На 36-й минуте арбитр назначил пенальти в ворота «Борнмута». Форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах сначала попал точно во вратаря соперника, но затем вторым темпом вогнал мяч в ворота — 2:1.

    На 62-й минуте «мерсисайцы» удвоили свое преимущество. Нападающий «Ливерпуля» Диогу Жота оказался в нужное время в нужном месте и добил мяч в пустые ворота — 3:1.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Ливерпуль — Борнмут 3:1
    Голы: 0:1 Энтойн Семеньо (3'), 1:1 Луис Диас (28'), 2:1 Мохамед Салах (36'), 3:1 Диогу Жота (62') Ливерпуль: Алисон, Трент Александер-Арнольд (Джо Гомес, 73'), Ибраима Конате, Вирджил ван Дейк, Эндрю Робертсон, Доминик Собослаи, Алексис Мак Аллистер, Коди Матес Гакпо (Ватару Эндо, 63'), Мохамед Салах (Дарвин Нуньес, 87'), Диогу Жота (Харви Эллиотт, 76'), Луис Диас (Константинос Цимикас, 87') Борнмут: Доминик Соланке, Джейдон Энтони (Киффер Мур, 63'), Райан Кристи (Джастин Клюйверт, 63'), Энтойн Семеньо (Дэвид Брукс, 76'), Джо Ротуэлл (Ллойд Келли, 76'), Филип Биллинг, Милош Керкез, Маркос Сенеси (Хамед Траоре Жуниор, 84'), Илья Забарный, Максимилиан Ааронс, Нето Предупреждения: Алисон Бекер (9'), Энтойн Семеньо (16'), Джейдон Энтони (26'), Нето (35') Удаление: Алексис Мак Аллистер (58')

    В следующем матче «Ливерпуль» встретится 27 августа с «Ньюкаслом», а «Борнмут» сыграет 26 августа с «Тоттенхэмом».

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