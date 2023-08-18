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    Семак: «Спартак» очень хорошо усилился. Матч будет эмоциональным

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    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о предстоящем матче со «Спартаком» в пятом туре РПЛ.

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    «"Спартак" очень хорошо точечно усилился хорошими игроками — прежде всего в атакующей линии. Команда понимает требования тренера, хорошо смотрится в атаке и забивает много.

    Назначение Сергея Карасева абсолютно нормально, но главное — не то, кто будет судить, а то, как.

    Думаю, матч будет довольно эмоциональным. Что касается разъяснения трактовки тех или иных моментов, то мы бы хотели воспользоваться возможностью, которой ранее воспользовались другие клубы», — приводит слова Семака пресс-служба питерского клуба.

    Матч «Спартак» — «Зенит» пройдет 20 августа, начало — в 19:30 мск.

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