Ловчев: Никто «Зенит» уже не боится, все выходят с надеждой на очки

Ветеран «Спартака»поделился мнением о силев новом сезоне.

«"Зенит" адаптируется без Малкома, перестраивает игру, меняет схему и, главное, ищет нового лидера.

Клаудиньо, на мой взгляд, лидером не стал. Команда с большим трудом создает моменты, соответственно, и голов меньше забивается. И чем дольше счет 1:0, тем больше у соперника появляется надежда на результат. Никто "Зенит" уже не боится, все выходят с надеждой на очки.

Но при всем при этом именно у "Зенита" лучший в лиге состав. Уверен, команда будет набирать форму и будет претендовать именно на чемпионство, более того — это и есть главный претендент.

По моменту спорному в конце игры — понимаю возмущение Воронежа, там была рука, но раньше-то был фол. Кроме того, прилично в первом тайме хлестали Клаудиньо. И таких игроков, которые игру раскрашивают, дают зрелищность, надо защищать. Этот бразилец не симулировал, ног не убирал и не пытался никого обмануть — и возмущение мне понятно», — написал Ловчев в своем телеграм-канале.

«Зенит» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ после четырех туров. В ближайшем матче команда Сергея Семака сыграет на выезде со «Спартаком».