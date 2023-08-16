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    Ловчев: Никто «Зенит» уже не боится, все выходят с надеждой на очки

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    Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев поделился мнением о силе «Зенита» в новом сезоне.

    Евгений Ловчев
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    Евгений Ловчев

    «"Зенит" адаптируется без Малкома, перестраивает игру, меняет схему и, главное, ищет нового лидера.

    Клаудиньо, на мой взгляд, лидером не стал. Команда с большим трудом создает моменты, соответственно, и голов меньше забивается. И чем дольше счет 1:0, тем больше у соперника появляется надежда на результат. Никто "Зенит" уже не боится, все выходят с надеждой на очки.

    Но при всем при этом именно у "Зенита" лучший в лиге состав. Уверен, команда будет набирать форму и будет претендовать именно на чемпионство, более того — это и есть главный претендент.

    По моменту спорному в конце игры — понимаю возмущение Воронежа, там была рука, но раньше-то был фол. Кроме того, прилично в первом тайме хлестали Клаудиньо. И таких игроков, которые игру раскрашивают, дают зрелищность, надо защищать. Этот бразилец не симулировал, ног не убирал и не пытался никого обмануть — и возмущение мне понятно», — написал Ловчев в своем телеграм-канале.

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