Орлов оценил шансы «Спартака» победить «Зенит» в РПЛ

Комментаторвысказался по поводу матча 5-го тура РПЛ «Спартак» — «Зенит». Он не видит в противостоянии явного фаворита.

«Я не вижу фаворита в предстоящем российском класико. Шансы 50 на 50. Со стратегической точки зрения, думаю, "Зенит" устроит ничья в Москве. Хотя понятно, что на нее сине-бело-голубые играть не станут.

У "Спартака" сейчас очень мощная атака. Промес, Бонгонда, Соболев. Но что делать с защитой? Не зря же после поражения от "Урала" Джикия заметил, что обороняется вся команда.

Вот, кстати, Вендел и Клаудиньо успевают вернуться назад и подстраховать своих защитников. А у "Спартака" я этого сейчас не вижу», — сказал Орлов «СЭ».

Игра между «Спартаком» и «Зенитом» состоится на стадионе «Открытие Арена» 20 августа.