ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Андерсон Силва5 звезд UFC, завершивших карьеру длинной серией из поражений
  • 15:01
    • «Ахмат» объявил о назначении Ромащенко на пост главного тренера
  • 15:51
    • EA Sports представила геймплей NHL 24
  • 15:31
    • Переход Пакета в «Манчестер Сити» на грани срыва
  • 14:49
    • «Ливерпуль» объявил о переходе японца Эндо
  • 14:19
    • Стало известно, кто возглавит сборную Италии
    Все новости спорта

    Переход Пакета в «Манчестер Сити» на грани срыва

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ Манчестер Сити Вест Хэм АПЛ Футбол Англии Трансферы
    «Манчестер Сити» не может договориться с «Вест Хэмом» о переходе Лукаса Пакета.

    Лукас Пакета
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Лукас Пакета

    По информации журналиста Фабрицио Романо, сделка находится на грани срыва.

    Но источник также добавил, что клубы продолжают вести диалог.

    Ранее «Вест Хэм» отказался продавать бразильского полузащитника в «Ман Сити» за 80 миллионов евро.

  • Что смотреть в августе: «Ливерпуль» против «Челси», дебют Кейна в «Баварии», встреча ПСЖ и «Ланса»
  • Лучшие матчи топовых европейских турниров, которые пройдут в августе
  • 11/08/2023

    • Transfermarkt оценивает стоимость Пакета в 45 миллионов евро. В прошедшем сезоне он провел в английской Премьер-лиге 28 матчей, забил четыре мяча и сделал три результативные передачи.

    Напомним, ранее этим летом «Вест Хэм» продал Деклана Райса в лондонский «Арсенал» за 116 миллионов евро.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Бавария» не будет тянуть с голом
  • «Вердер» — «Бавария». Прогноз и ставки
  • 2.30
    •
  • Смогут ли «Рубин» и «Крылья Советов» выявить сильнейшего?
  • «Рубин» — «Крылья Советов». Прогноз и ставки
  • 3.65
    •
  • Марсельцы начнут без прелюдий?
  • «Мец» — «Марсель». Прогноз и ставки
  • 2.30
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.46
  • Экспресс дня 18 августа
  • Сегодня в 22:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Вердер — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  3.65
  • Прогноз на матч Рубин — Крылья Советов
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Мец — Марсель
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Фриц — Джокович
  • Теннис
  • Завтра в 03:30
    •  2.34
  • Прогноз на матч Валенсия — Лас-Пальмас
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.57
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  2.29
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Ньюкасл
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Сочи — Ростов
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры