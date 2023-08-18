Переход Пакета в «Манчестер Сити» на грани срыва

Лукас Пакета Фото: globallookpress.com
По информации журналиста Фабрицио Романо, сделка находится на грани срыва.
Но источник также добавил, что клубы продолжают вести диалог.
Ранее «Вест Хэм» отказался продавать бразильского полузащитника в «Ман Сити» за 80 миллионов евро.
Transfermarkt оценивает стоимость Пакета в 45 миллионов евро. В прошедшем сезоне он провел в английской Премьер-лиге 28 матчей, забил четыре мяча и сделал три результативные передачи.
Напомним, ранее этим летом «Вест Хэм» продал Деклана Райса в лондонский «Арсенал» за 116 миллионов евро.