Переход Пакета в «Манчестер Сити» на грани срыва

не может договориться со переходе

По информации журналиста Фабрицио Романо, сделка находится на грани срыва.

Но источник также добавил, что клубы продолжают вести диалог.

Ранее «Вест Хэм» отказался продавать бразильского полузащитника в «Ман Сити» за 80 миллионов евро.

Transfermarkt оценивает стоимость Пакета в 45 миллионов евро. В прошедшем сезоне он провел в английской Премьер-лиге 28 матчей, забил четыре мяча и сделал три результативные передачи.

Напомним, ранее этим летом «Вест Хэм» продал Деклана Райса в лондонский «Арсенал» за 116 миллионов евро.